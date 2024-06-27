https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html
В Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны
В Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны - РИА Новости, 27.06.2024
В Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны
Прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы войны, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:58
2024-06-27T11:58
2024-06-27T11:58
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы войны, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России. "По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова сегодня, в преддверии 80-летия со Дня освобождения города Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов, прокурором Республики Карелия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что с осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Так, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. "В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15–18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения", - добавили в ведомстве. В концлагерях, трудовых лагерях, в лагерях для советских военнопленных из-за голода, каторжной работы, болезней и эпидемий фиксировалась высокая смертность. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. "Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей", - подчеркнули в ведомстве. В подтверждение указанных фактов предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, свидетельские показания, а также показания очевидцев событий. Заявление направлено в Верховный Суд Республики Карелия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.
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республика карелия, россия, финляндия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Республика Карелия, Россия, Финляндия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны
Прокуратура Карелии направила в суд заявление о геноциде народов в годы войны
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы войны, сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«
"По поручению Генпрокурора России Игоря Краснова сегодня, в преддверии 80-летия со Дня освобождения города Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов, прокурором Республики Карелия направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии
. Так, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи.
"В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15–18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения", - добавили в ведомстве.
В концлагерях, трудовых лагерях, в лагерях для советских военнопленных из-за голода, каторжной работы, болезней и эпидемий фиксировалась высокая смертность. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.
"Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей", - подчеркнули в ведомстве.
В подтверждение указанных фактов предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, материалы уголовных дел, свидетельские показания, а также показания очевидцев событий.
Заявление направлено в Верховный Суд Республики Карелия в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.