https://ria.ru/20240627/strelkov-1955874291.html

Стрелкова начали этапировать в колонию

Стрелкова начали этапировать в колонию - РИА Новости, 27.06.2024

Стрелкова начали этапировать в колонию

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:16

2024-06-27T15:16

2024-06-27T15:16

происшествия

донецкая народная республика

гаджи алиев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа", - заявил собеседник агентства. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.

https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html

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происшествия, донецкая народная республика, гаджи алиев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)