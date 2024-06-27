https://ria.ru/20240627/strelkov-1955874291.html
Стрелкова начали этапировать в колонию
Стрелкова начали этапировать в колонию - РИА Новости, 27.06.2024
Стрелкова начали этапировать в колонию
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:16
2024-06-27T15:16
2024-06-27T15:16
происшествия
донецкая народная республика
гаджи алиев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев. "Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа", - заявил собеседник агентства. Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали. Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.
https://ria.ru/20240627/inoagent-1955868131.html
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происшествия, донецкая народная республика, гаджи алиев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Гаджи Алиев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стрелкова начали этапировать в колонию
Адвокат: бывшего министра обороны ДНР Стрелкова начали этапировать в колонию
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) начали этапировать в колонию для отбывания наказания, сообщил РИА Новости его адвокат Гаджи Алиев.
"Его начали этапировать, мы узнали об этом в СИЗО, когда при визите нам сказали, что его больше здесь нет. Пока не знаем, какая будет конечная точка этапа", - заявил собеседник агентства.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 4-летний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, вину он не признал. Задержали его 21 июля 2023 года, в тот же день арестовали.
Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя - Игорь Всеволодович Гиркин) - бывший сотрудник ФСБ
, занимал пост министра обороны ДНР. В последнее время известен как блогер и публицист.