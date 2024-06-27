https://ria.ru/20240627/star-1955853554.html

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Найроби

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Найроби - РИА Новости, 27.06.2024

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Найроби

Полиция начала применять слезоточивый газ против протестующих в центре столицы Кении Найроби, сообщает местное издание Star. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:09

2024-06-27T14:09

2024-06-27T15:47

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Полиция начала применять слезоточивый газ против протестующих в центре столицы Кении Найроби, сообщает местное издание Star. Ранее организатор протестов Ханифа Адан заявила, что недовольные проведут в четверг новый марш, пообещав, что он будет мирным. Издание Citizen Digital сообщало, что в Найроби в четверг развернуты отряды полиции, все пути к зданию парламента оцеплены. "Слезоточивый газ был использован полицией при разгоне протестующих в центральном деловом квартале Найроби", - пишет издание. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент Кении Уильям Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Франс Пресс сообщило, что по меньшей мере 13 человек погибли в ходе протестов. Кенийские СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что по меньшей мере 50 человек пострадали. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. -0-

https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html

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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении