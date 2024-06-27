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Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС
Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС - РИА Новости, 27.06.2024
Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС
Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике,... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:06
2024-06-27T17:06
2024-06-27T17:06
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ТАШКЕНТ, 27 июн – РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике, создание ее инфраструктуры начнется осенью, сообщает пресс-служба Узатома. На площадке будущей АЭС состоялся первый Штаб по сооружению АЭС, на котором присутствовали глава агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев и первый заместитель генерального директора российской госкорпорации "Росатом" Андрей Петров. "В ходе официальных мероприятий подписан протокол о процедуре вступления в силу контракта на сооружение АЭС, подписанного 27 мая текущего года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. В нем отмечается, что участники встречи также осмотрели территорию, "где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей станции". "Штаб сооружения определил первоочередные задачи в рамках реализации контракта, которые позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке - приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе. В конце мая "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабмине Узбекистана подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. Контракт был подписан в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. По сообщению "Росатома", финансирование строительства полностью будет осуществляться узбекской стороной. Энергоблоки будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, с 2029 по 2033 год.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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узбекистан, россия, андрей петров (блогер), владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, в мире
Узбекистан, Россия, Андрей Петров (блогер), Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, В мире
Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС
"Узатом": строительство "Росатомом" АЭС в Узбекистане начнут осенью
ТАШКЕНТ, 27 июн – РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике, создание ее инфраструктуры начнется осенью, сообщает пресс-служба Узатома.
На площадке будущей АЭС состоялся первый Штаб по сооружению АЭС, на котором присутствовали глава агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев и первый заместитель генерального директора российской госкорпорации "Росатом" Андрей Петров
. "В ходе официальных мероприятий подписан протокол о процедуре вступления в силу контракта на сооружение АЭС, подписанного 27 мая текущего года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
В нем отмечается, что участники встречи также осмотрели территорию, "где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей станции".
"Штаб сооружения определил первоочередные задачи в рамках реализации контракта, которые позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке - приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе.
В конце мая "Атомстройэкспорт
" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабмине Узбекистана
подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. Контракт был подписан в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина
.
Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. По сообщению "Росатома", финансирование строительства полностью будет осуществляться узбекской стороной. Энергоблоки будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, с 2029 по 2033 год.