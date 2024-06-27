https://ria.ru/20240627/stantsiya-1955904241.html

Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС

Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС - РИА Новости, 27.06.2024

Москва и Ташкент подписали протокол о контракте на сооружение АЭС

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике,... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:06

2024-06-27T17:06

2024-06-27T17:06

узбекистан

россия

андрей петров (блогер)

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн – РИА Новости. Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и "Росатом" подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике, создание ее инфраструктуры начнется осенью, сообщает пресс-служба Узатома. На площадке будущей АЭС состоялся первый Штаб по сооружению АЭС, на котором присутствовали глава агентства по атомной энергии Азим Ахмедхаджаев и первый заместитель генерального директора российской госкорпорации "Росатом" Андрей Петров. "В ходе официальных мероприятий подписан протокол о процедуре вступления в силу контракта на сооружение АЭС, подписанного 27 мая текущего года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. В нем отмечается, что участники встречи также осмотрели территорию, "где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей станции". "Штаб сооружения определил первоочередные задачи в рамках реализации контракта, которые позволят в регламентные сроки начать работу на стройплощадке - приступить к сооружению городка строителей и всей необходимой инфраструктуры", - добавили в пресс-службе. В конце мая "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабмине Узбекистана подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности в Узбекистане. Контракт был подписан в ходе визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. По сообщению "Росатома", финансирование строительства полностью будет осуществляться узбекской стороной. Энергоблоки будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, с 2029 по 2033 год.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, россия, андрей петров (блогер), владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, в мире