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"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами
"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами - РИА Новости, 27.06.2024
"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами
После теракта ВСУ в Севастополе американцы должны подумать про гипотетическую атаку мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием, заявил бывший... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:17
2024-06-27T19:17
2024-06-27T23:19
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. После теракта ВСУ в Севастополе американцы должны подумать про гипотетическую атаку мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналистке Рейчел Блевинс на Youtube."Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они загорали на пляже Майами, а над их головами взорвалась бы российская кассетная бомба, выпущенная мексиканским наркокартелем. Ну вы знаете, мы обвинили бы русских", — сказал он.По мнению Джонсона, в этой ситуации американцы бы спросили, а "какого черта" Россия поставляет вооружения мексиканским преступникам.Как отметил аналитик, американский народ взялся за оружие и потребовал бы от правительства "действий". В то же время, по словам эксперта, граждане США удивляются, когда другие поступают так же.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html
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в мире, майами, севастополь, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша, украина
В мире, Майами, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Украина
"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами
Джонсон: американцы должны представить удар по Майами после атаки на Севастополь
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
После теракта ВСУ в Севастополе американцы должны подумать про гипотетическую атаку мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналистке Рейчел Блевинс на Youtube
.
"Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они загорали на пляже Майами, а над их головами взорвалась бы российская кассетная бомба, выпущенная мексиканским наркокартелем. Ну вы знаете, мы обвинили бы русских", — сказал он.
По мнению Джонсона, в этой ситуации американцы бы спросили, а "какого черта" Россия поставляет вооружения мексиканским преступникам.
Как отметил аналитик, американский народ взялся за оружие и потребовал бы от правительства "действий". В то же время, по словам эксперта, граждане США удивляются, когда другие поступают так же.
ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.
В Минобороны России
заявили, что Вашингтон
наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США
на основе собственных данных спутниковой разведки.