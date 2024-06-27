https://ria.ru/20240627/ssha-1955940879.html

"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами

"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами - РИА Новости, 27.06.2024

"Какого черта?" В США неожиданно высказались про атаку на Майами

После теракта ВСУ в Севастополе американцы должны подумать про гипотетическую атаку мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием, заявил бывший... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:17

2024-06-27T19:17

2024-06-27T23:19

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. После теракта ВСУ в Севастополе американцы должны подумать про гипотетическую атаку мексиканского наркокартеля по Майами российским оружием, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналистке Рейчел Блевинс на Youtube."Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они загорали на пляже Майами, а над их головами взорвалась бы российская кассетная бомба, выпущенная мексиканским наркокартелем. Ну вы знаете, мы обвинили бы русских", — сказал он.По мнению Джонсона, в этой ситуации американцы бы спросили, а "какого черта" Россия поставляет вооружения мексиканским преступникам.Как отметил аналитик, американский народ взялся за оружие и потребовал бы от правительства "действий". В то же время, по словам эксперта, граждане США удивляются, когда другие поступают так же.ВСУ 23 июня нанесли преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.В Минобороны России заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за удар, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся специалистами из США на основе собственных данных спутниковой разведки.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955918724.html

https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

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в мире, майами, севастополь, россия, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша, украина