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Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США

Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество выводить государственные активы из юрисдикции США и не использовать в сделках... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:24

2024-06-27T17:24

2024-06-27T17:24

россия

дмитрий медведев

сша

экономика

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество выводить государственные активы из юрисдикции США и не использовать в сделках доллар. "Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, сша, экономика, петербургский международный юридический форум