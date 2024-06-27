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Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США
Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США
Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество выводить государственные активы из юрисдикции США и не использовать в сделках... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:24
2024-06-27T17:24
2024-06-27T17:24
россия
дмитрий медведев
сша
экономика
петербургский международный юридический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество выводить государственные активы из юрисдикции США и не использовать в сделках доллар. "Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, сша, экономика, петербургский международный юридический форум
Россия, Дмитрий Медведев, США, Экономика, Петербургский международный юридический форум
Медведев призвал мировое сообщество выводить активы из-под юрисдикции США
Медведев призвал мировое сообщество отказаться от доллара при заключении сделок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал мировое сообщество выводить государственные активы из юрисдикции США и не использовать в сделках доллар.
"Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в соучастии. Самым же действенным механизмом станет вывод всех государственных активов из американской юрисдикции и структурирование сделок без использования доллара", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.