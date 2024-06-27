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В США оценили возможные последствия переизбрания Трампа - РИА Новости, 27.06.2024
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15:12 27.06.2024 (обновлено: 15:22 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ssha-1955871488.html
В США оценили возможные последствия переизбрания Трампа
В США оценили возможные последствия переизбрания Трампа - РИА Новости, 27.06.2024
В США оценили возможные последствия переизбрания Трампа
Переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может привести к выводу американских военных с Корейского полуострова, что приведёт к... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:12
2024-06-27T15:22
в мире
азия
сша
корейский полуостров
дональд трамп
джо байден
центр стратегических и международных исследований
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может привести к выводу американских военных с Корейского полуострова, что приведёт к изменениям в сфере ядерного оружия стран Азии, утверждает вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха в своей статье для журнала Foreign Affairs. По мнению Чха, переизбрание Трампа может оказаться еще более разрушительным для стран Азии. "Трамп может также вывести американских солдат из Южной Кореи (в случае победы на выборах в ноябре - ред.)... Такой сценарий почти наверняка приведет к развитию ядерного потенциала всего Корейского полуострова", - отметил Чха. Автор статьи добавляет, что если Южная Корея начнет развивать свою ядерную программу, это даст повод КНР и КНДР нарастить свои возможности по ядерному оружию. Такой процесс сможет стимулировать более широкую имитацию другими странами Азии, например, Мьянмой и Японией. Чха добавляет, что Трамп также может попытаться заключить соглашение с КНДР о денуклеаризации для нейтрализации ядерной угрозы на Корейском полуострове. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240627/kitay-1955832590.html
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в мире, азия, сша, корейский полуостров, дональд трамп, джо байден, центр стратегических и международных исследований , президентские выборы в сша
В мире, Азия, США, Корейский полуостров, Дональд Трамп, Джо Байден, Центр стратегических и международных исследований , Президентские выборы в США
В США оценили возможные последствия переизбрания Трампа

Foreign Affairs: победа Трампа может привести к развитию ядерного оружия в Азии

© AP Photo / Seth WenigДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может привести к выводу американских военных с Корейского полуострова, что приведёт к изменениям в сфере ядерного оружия стран Азии, утверждает вице-президент Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Виктор Чха в своей статье для журнала Foreign Affairs.
По мнению Чха, переизбрание Трампа может оказаться еще более разрушительным для стран Азии.
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"Трамп может также вывести американских солдат из Южной Кореи (в случае победы на выборах в ноябре - ред.)... Такой сценарий почти наверняка приведет к развитию ядерного потенциала всего Корейского полуострова", - отметил Чха.
Автор статьи добавляет, что если Южная Корея начнет развивать свою ядерную программу, это даст повод КНР и КНДР нарастить свои возможности по ядерному оружию. Такой процесс сможет стимулировать более широкую имитацию другими странами Азии, например, Мьянмой и Японией.
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Чха добавляет, что Трамп также может попытаться заключить соглашение с КНДР о денуклеаризации для нейтрализации ядерной угрозы на Корейском полуострове.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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В миреАзияСШАКорейский полуостровДональд ТрампДжо БайденЦентр стратегических и международных исследованийПрезидентские выборы в США
 
 
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