В США сделали откровенное заявление о войне с Россией
Макгрегор: США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США не должны позволить втянуть себя в войну с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью De Nieuwe Wereld.
"Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин", — сказал он.
"Никто в здравом уме не должен быть заинтересован в том, чтобы Запад вступал с кем-то в войну. На это нет причин", — сказал он.
Макгрегор отметил, что развитие мировых событий вызывает особое беспокойство.
"Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", — добавил полковник.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
"Смотря на происходящее в мире, я боюсь именно этого: что мы окажемся втянуты в конфликт с русскими, с которыми у нас нет причин сражаться ни при каких обстоятельствах", — добавил полковник.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.