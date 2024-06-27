https://ria.ru/20240627/ssha-1955755265.html

Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США

Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США - РИА Новости, 27.06.2024

Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США

Американскую экономику и мир ждут трудности после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, заявил в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:05

2024-06-27T08:05

2024-06-27T08:10

сша

джим роджерс

экономика

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американскую экономику и мир ждут трудности после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Как объяснил Роджерс, в настоящее время большая часть мировых рынков находится на подъеме из-за значительного объема "напечатанных денег со стороны практически каждого центрального банка" за последние годы."Разумеется, когда все достигают новых высот, то это риск. В мире не может быть так, что все хорошо проводят время и всем хорошо. Когда это происходило в прошлом, то обычно вело к снижению, плохому рынку и плохой экономике", - рассказал он.По мнению Роджерса, спад начнется к моменту выборов в США или после них и может отразиться на всей мировой экономике, поскольку "что бы ни происходило в США, это сказывается на остальном мире"."Вскоре будет проблема. Вам следует начинать беспокоиться", - считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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сша, джим роджерс, экономика