Рейтинг@Mail.ru
Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 27.06.2024 (обновлено: 08:10 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/ssha-1955755265.html
Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США
Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США - РИА Новости, 27.06.2024
Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США
Американскую экономику и мир ждут трудности после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, заявил в интервью РИА Новости известный... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:05
2024-06-27T08:10
сша
джим роджерс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американскую экономику и мир ждут трудности после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.Как объяснил Роджерс, в настоящее время большая часть мировых рынков находится на подъеме из-за значительного объема "напечатанных денег со стороны практически каждого центрального банка" за последние годы."Разумеется, когда все достигают новых высот, то это риск. В мире не может быть так, что все хорошо проводят время и всем хорошо. Когда это происходило в прошлом, то обычно вело к снижению, плохому рынку и плохой экономике", - рассказал он.По мнению Роджерса, спад начнется к моменту выборов в США или после них и может отразиться на всей мировой экономике, поскольку "что бы ни происходило в США, это сказывается на остальном мире"."Вскоре будет проблема. Вам следует начинать беспокоиться", - считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html
https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джим роджерс, экономика
США, Джим Роджерс, Экономика
Американский инвестор предупредил о проблемах после выборов в США

Инвестор Роджерс: экономику и мир ждут трудности после выборов в США

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американскую экономику и мир ждут трудности после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Как объяснил Роджерс, в настоящее время большая часть мировых рынков находится на подъеме из-за значительного объема "напечатанных денег со стороны практически каждого центрального банка" за последние годы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
19 июня, 08:00
«
"Разумеется, когда все достигают новых высот, то это риск. В мире не может быть так, что все хорошо проводят время и всем хорошо. Когда это происходило в прошлом, то обычно вело к снижению, плохому рынку и плохой экономике", - рассказал он.
По мнению Роджерса, спад начнется к моменту выборов в США или после них и может отразиться на всей мировой экономике, поскольку "что бы ни происходило в США, это сказывается на остальном мире".
"Вскоре будет проблема. Вам следует начинать беспокоиться", - считает собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
США дали Урсуле фон дер Ляйен вторую голову
Вчера, 08:00
 
СШАДжим РоджерсЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала