https://ria.ru/20240627/sputnik-1955955072.html

В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П"

В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" - РИА Новости, 27.06.2024

В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П"

Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите, при этом... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:03

2024-06-27T21:03

2024-06-27T21:03

космос - риа наука

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите, при этом непосредственной угрозы Международной космической станции не зафиксировано; в "Роскосмосе" сообщили, что этот спутник был выведен из эксплуатации еще в 2022 году. "Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника "Ресурс-П", который произошел на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков", - говорится в распространенном заявлении американских военных. В нем отмечается, что никаких непосредственных угроз МКС в результате этого события зафиксировано не было. "Командование продолжает проводить регулярные оценки для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", - отмечается в релизе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", разрушенный спутник "Ресурс-П" №1, запущенный на орбиту 25 июня 2013 года, был выведен из эксплуатации в 2022 году и по назначению не использовался. Самый современный аппарат группировки - "Ресурс-П" №4 - был доставлен на орбиту 31 марта 2024 года, а в июне его приняли в эксплуатацию, он функционирует штатно.

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

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космос - риа наука, вооруженные силы сша, роскосмос