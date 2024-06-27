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В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П"
В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" - РИА Новости, 27.06.2024
В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П"
Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите, при этом... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:03
2024-06-27T21:03
2024-06-27T21:03
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите, при этом непосредственной угрозы Международной космической станции не зафиксировано; в "Роскосмосе" сообщили, что этот спутник был выведен из эксплуатации еще в 2022 году. "Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника "Ресурс-П", который произошел на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков", - говорится в распространенном заявлении американских военных. В нем отмечается, что никаких непосредственных угроз МКС в результате этого события зафиксировано не было. "Командование продолжает проводить регулярные оценки для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", - отмечается в релизе. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", разрушенный спутник "Ресурс-П" №1, запущенный на орбиту 25 июня 2013 года, был выведен из эксплуатации в 2022 году и по назначению не использовался. Самый современный аппарат группировки - "Ресурс-П" №4 - был доставлен на орбиту 31 марта 2024 года, а в июне его приняли в эксплуатацию, он функционирует штатно.
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космос - риа наука, вооруженные силы сша, роскосмос
Космос - РИА Наука, Вооруженные силы США, Роскосмос
В США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П"
Военные в США заявили о распаде российского спутника "Ресурс-П" на орбите
ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Космическое командование вооруженных сил США заявило, что российский спутник "Ресурс-П", предположительно, распался на околоземной орбите, при этом непосредственной угрозы Международной космической станции не зафиксировано; в "Роскосмосе" сообщили, что этот спутник был выведен из эксплуатации еще в 2022 году.
"Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника "Ресурс-П", который произошел на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков", - говорится в распространенном заявлении американских военных.
В нем отмечается, что никаких непосредственных угроз МКС в результате этого события зафиксировано не было. "Командование продолжает проводить регулярные оценки для обеспечения безопасности и устойчивости космического пространства", - отмечается в релизе.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", разрушенный спутник "Ресурс-П" №1, запущенный на орбиту 25 июня 2013 года, был выведен из эксплуатации в 2022 году и по назначению не использовался. Самый современный аппарат группировки - "Ресурс-П" №4 - был доставлен на орбиту 31 марта 2024 года, а в июне его приняли в эксплуатацию, он функционирует штатно.