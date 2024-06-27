https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955925938.html

Спецоперация, 27 июня: ВС России нанесли удар по украинским аэродромам

Спецоперация, 27 июня: ВС России нанесли удар по украинским аэродромам - РИА Новости, 27.06.2024

Спецоперация, 27 июня: ВС России нанесли удар по украинским аэродромам

О заявлении Бастрыкина по мигрантам на СВО, приговоре суда Герою России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:28

2024-06-27T18:28

2024-06-27T19:52

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МОСКВА, 27 июн — Новости. О заявлении Бастрыкина по мигрантам на СВО, приговоре суда Герою России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Последние вести с фронтаПВО вновь защитила российские регионыСредства противовоздушной обороны ночью уничтожили четыре украинских беспилотники в Белгородской, Московской и Тверской областях.Над Белгородской областью сбили еще один дрон в дневное время.Колокольцев призвал оценить удары ВСУ по КрымуМинистр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с замгенсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал организацию дать оценку ударам ВСУ по Крыму 23 июня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Колокольцев <...> встретился с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. <...> Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову", — заявила она.Также министр выразил уверенность, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории России понесут наказание.Мигранты на СВОПорядка десяти тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, отправили в зону проведения спецоперации, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Мы отловили более 30 тысяч (мигрантов. — Прим. ред.), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка десяти тысяч направили в зону СВО", — сказал он.Медведев о мирной инициативе РоссииМирная инициатива Москвы по Украине носит срочный характер, она основана на признании изменения положения дел и провозглашении нейтралитета Украины, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев."Это предложение (мирная инициатива России по Украине. — Прим. Ред.) естественно носит срочный характер. И основано на двух позициях: во-первых, на признании факта изменения положения дел", — сказал он.Зампредседателя СБ отметил, что на Украине должны провозгласить нейтралитет, а также отказаться от вступления в недружественный России военный блок. "При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры <...> будут проходить <...> на условиях с учетом того, что произойдет в ходе СВО", — добавил Медведев.Суд вынес приговор Герою России за убийствоЛуганский гарнизонный военный суд приговорил к 11 годам колонии Героя России Ирека Магасумова за убийство и хулиганство и лишил его звания, сообщил адвокат Константин Елфимов. "Суд приговорил Магасумова к 11 годом колонии строгого режима, лишив звания героя", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что воинское звание подполковника и три ордена Мужества у Магасумов сохранились.Как рассказывал РИА Новости адвокат подсудимого, следствие считает, что в августе прошлого года Магасумов с сослуживцем познакомились с двумя девушками в кафе "Панорама" в Луганске. Позже, по версии СК России, они вышли на улицу и отправились на площадку с лавочками, где "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" военный застрелил одну из спутниц.Польша и страны Балтии решили закрыться от РоссииПольша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 миллиарда евро, сообщил Рейтер со ссылкой на просмотренные письма."Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз <...>. Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — пишет агентство.В письме также уточняется, что планирование и строительство должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями. Программа "Восточный щит" будет реализована в Польше в 2024-2028 годах. На нее выделят десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Она включает:В Мариуполе обнаружили опасный схронСхрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и веществами обнаружили в Мариуполе, рассказали в управлении ФСБ по ДНР. "Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе", — говорится в сообщении.По данным спецслужбы, всего из схрона изъяли шесть кумулятивных зарядов, 18 килограмм пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатометных выстрелов и девять ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва. Взрывчатку уничтожили на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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https://ria.ru/20240618/ukraina-1953637243.html

https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948441556.html

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