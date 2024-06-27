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ВС России закрепились в южной и центральной части Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2024
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17:44 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/spetsoperatsiya-1955915951.html
ВС России закрепились в южной и центральной части Урожайного, заявил Рогов
ВС России закрепились в южной и центральной части Урожайного, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2024
ВС России закрепились в южной и центральной части Урожайного, заявил Рогов
Российские войска закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка территории, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:44
2024-06-27T17:44
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Российские войска закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. "Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем. Идет зачистка, чтобы нигде и никого из боевиков ВСУ там не осталось", - сказал Рогов. По его словам, боевики ВСУ в основном прячутся в подвалах домов в северной части села. "По северной части села отрабатывает наша артиллерия и авиация. В ответ противник использует большое количеств дронов и кассетные боеприпасы", - добавил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России закрепились в южной и центральной части Урожайного, заявил Рогов

Рогов: ВС России закрепились в южной и центральной части села Урожайное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Российские войска закрепились в южной и центральной части села Урожайное на времевском направлении запорожской линии фронта, идет зачистка территории, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В Минобороны России 10 июня сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
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"Наши ребята закрепились в южной и центральной части Урожайного. Они полностью под нашим контролем. Идет зачистка, чтобы нигде и никого из боевиков ВСУ там не осталось", - сказал Рогов.
По его словам, боевики ВСУ в основном прячутся в подвалах домов в северной части села.
"По северной части села отрабатывает наша артиллерия и авиация. В ответ противник использует большое количеств дронов и кассетные боеприпасы", - добавил Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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