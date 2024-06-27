https://ria.ru/20240627/sklad-1955949404.html
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем - РИА Новости, 27.06.2024
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем
Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:10
2024-06-27T20:10
2024-06-27T20:10
происшествия
ярославская область
любимский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Любимского района по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром на складе готовой обуви в городе Любиме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее МЧС России сообщало, что склад с обувью загорелся в Любиме Ярославской области, частично обрушилась кровля. Уточнялось, что информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Продолжается его ликвидация.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
ярославская область
любимский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, любимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Любимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем
Прокуратура проверит пожарную безопасность на горящем складе под Ярославлем