Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sklad-1955949404.html
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем - РИА Новости, 27.06.2024
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем
Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:10
2024-06-27T20:10
происшествия
ярославская область
любимский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Любимского района по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром на складе готовой обуви в городе Любиме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее МЧС России сообщало, что склад с обувью загорелся в Любиме Ярославской области, частично обрушилась кровля. Уточнялось, что информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Продолжается его ликвидация.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
ярославская область
любимский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, любимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, Любимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем

Прокуратура проверит пожарную безопасность на горящем складе под Ярославлем

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Любимского района по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром на складе готовой обуви в городе Любиме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее МЧС России сообщало, что склад с обувью загорелся в Любиме Ярославской области, частично обрушилась кровля. Уточнялось, что информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Продолжается его ликвидация.
Место пожара в многоквартирном доме в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Крупные пожары на складах в России в 2023-2024 годах
12 декабря 2023, 22:58
 
ПроисшествияЯрославская областьЛюбимский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала