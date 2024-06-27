https://ria.ru/20240627/sklad-1955949404.html

Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем

Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем - РИА Новости, 27.06.2024

Прокуратура проверит обеспечение безопасности на складе под Ярославлем

Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:10

2024-06-27T20:10

2024-06-27T20:10

происшествия

ярославская область

любимский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Прокуратура Любимского района Ярославской области начала проверку в связи с пожаром на складе обуви в городе Любим, в ходе которой оценит исполнение требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности, сообщает прокуратура региона. "Прокуратура Любимского района по поручению прокуратуры Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром на складе готовой обуви в городе Любиме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее МЧС России сообщало, что склад с обувью загорелся в Любиме Ярославской области, частично обрушилась кровля. Уточнялось, что информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Продолжается его ликвидация.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ярославская область

любимский район

россия

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происшествия, ярославская область, любимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)