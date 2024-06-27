https://ria.ru/20240627/skhron-1955751708.html

В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой

В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой - РИА Новости, 27.06.2024

В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой

Схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами обнаружен в Мариуполе, рассказали РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T07:10

2024-06-27T07:10

2024-06-27T07:10

специальная военная операция на украине

мариуполь

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донецкая народная республика

фсб

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами обнаружен в Мариуполе, рассказали РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. "Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе", - говорится в сообщении ведомства. По данным УФСБ всего из схрона было изъято 6 штук кумулятивных зарядов, 18 килограмм пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и 9 ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва. Изъятая взрывчатка уничтожена на специализированном полигоне, уточнили в ведомстве

https://ria.ru/20240619/skhron-1954083887.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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мариуполь, россия, донецкая народная республика, фсб, вооруженные силы украины