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В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/skhron-1955751708.html
В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой
В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой - РИА Новости, 27.06.2024
В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой
Схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами обнаружен в Мариуполе, рассказали РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T07:10
2024-06-27T07:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
донецкая народная республика
фсб
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами обнаружен в Мариуполе, рассказали РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР. "Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе", - говорится в сообщении ведомства. По данным УФСБ всего из схрона было изъято 6 штук кумулятивных зарядов, 18 килограмм пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и 9 ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва. Изъятая взрывчатка уничтожена на специализированном полигоне, уточнили в ведомстве
https://ria.ru/20240619/skhron-1954083887.html
мариуполь
россия
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, фсб, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, ФСБ, Вооруженные силы Украины
В Мариуполе обнаружили схрон со взрывчаткой

В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой

CC BY 3.0 / Martin Olsson / Non armed mon50 anti-personnel clustermine Противопехотная мина МОН-50
Противопехотная мина МОН-50 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
CC BY 3.0 / Martin Olsson / Non armed mon50 anti-personnel clustermine
Противопехотная мина МОН-50. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами обнаружен в Мариуполе, рассказали РИА Новости в УФСБ РФ по ДНР.
"Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе", - говорится в сообщении ведомства.
По данным УФСБ всего из схрона было изъято 6 штук кумулятивных зарядов, 18 килограмм пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и 9 ручных гранат, а также комплектующие для инициации взрыва.
Изъятая взрывчатка уничтожена на специализированном полигоне, уточнили в ведомстве
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Росгвардия нашла три схрона в Херсонской области
19 июня, 19:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаФСБВооруженные силы Украины
 
 
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