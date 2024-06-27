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В Кузбассе возбудили дело после столкновения автобуса с грузовиком

В Кузбассе возбудили дело после столкновения автобуса с грузовиком - РИА Новости, 27.06.2024

В Кузбассе возбудили дело после столкновения автобуса с грузовиком

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили в Кузбассе после столкновения автобуса с грузовиком, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:04

2024-06-27T12:04

2024-06-27T12:04

происшествия

жкх

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, возбудили в Кузбассе после столкновения автобуса с грузовиком, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. В четверг водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт, в автобусе ехали 29 пассажиров, сообщала региональная ГАИ. По данным минздрава Кузбасса, пострадали 17 человек, трое из них дети, два человека госпитализированы. "По данному факту в следственном отделе по г. Топки регионального управления СК России незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователям предстоит допросить очевидцев, пассажиров, должностных лиц и работников организации, оказывающей услуги по перевозке людей.

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происшествия, жкх, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф