https://ria.ru/20240627/sk-1955759429.html

В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом

В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом - РИА Новости, 27.06.2024

В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом

Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:58

2024-06-27T08:58

2024-06-27T12:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30e7e0d73735fe2a500fda12d2ef19fe.jpg

КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета."Предварительно установлено, что в результате ДТП пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в релизе.По словам источника РИА Новости, всего пострадали 15 человек, двоих госпитализировали, еще шестерых осматривают врачи.Авария произошла около 08:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского округа. По информации ГАИ, водитель автобуса "Голден Драгон", следовавшего по маршруту Новосибирск — Кемерово, врезался в грузовик, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проходит ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров. Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция, управление СК и прокуратура проводят проверки. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html

https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область