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В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом - РИА Новости, 27.06.2024
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом
Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:58
2024-06-27T08:58
2024-06-27T12:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета."Предварительно установлено, что в результате ДТП пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в релизе.По словам источника РИА Новости, всего пострадали 15 человек, двоих госпитализировали, еще шестерых осматривают врачи.Авария произошла около 08:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского округа. По информации ГАИ, водитель автобуса "Голден Драгон", следовавшего по маршруту Новосибирск — Кемерово, врезался в грузовик, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проходит ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров. Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция, управление СК и прокуратура проводят проверки. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html
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кемеровская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом
СК: двое детей пострадали в ДТП в Кузбассе, они доставлены в больницу
КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости.
Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка
Следственного комитета.
«
"Предварительно установлено, что в результате ДТП пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в релизе.
По словам источника РИА Новости, всего пострадали 15 человек, двоих госпитализировали, еще шестерых осматривают врачи.
Авария произошла около 08:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского округа. По информации ГАИ, водитель автобуса "Голден Драгон", следовавшего по маршруту Новосибирск — Кемерово, врезался в грузовик, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проходит ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров.
Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция, управление СК и прокуратура проводят проверки.
Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.