Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 27.06.2024 (обновлено: 12:24 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sk-1955759429.html
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом - РИА Новости, 27.06.2024
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом
Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:58
2024-06-27T12:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30e7e0d73735fe2a500fda12d2ef19fe.jpg
КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.&quot;Предварительно установлено, что в результате ДТП пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи&quot;, — говорится в релизе.По словам источника РИА Новости, всего пострадали 15 человек, двоих госпитализировали, еще шестерых осматривают врачи.Авария произошла около 08:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского округа. По информации ГАИ, водитель автобуса "Голден Драгон", следовавшего по маршруту Новосибирск — Кемерово, врезался в грузовик, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проходит ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров. Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция, управление СК и прокуратура проводят проверки. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html
https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763745_128:0:1088:720_1920x0_80_0_0_3162fd9f0767c09ca466f3d16024f5cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
В Кузбассе двое детей пострадали в аварии с автобусом

СК: двое детей пострадали в ДТП в Кузбассе, они доставлены в больницу

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиНа месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 июн — РИА Новости. Двое детей пострадали в аварии c участием автобуса и грузовика в Кемеровской области, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
«

"Предварительно установлено, что в результате ДТП пассажиры автобуса, в числе которых двое детей, получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в релизе.

ДТП на 132 километре автодороги Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В ДТП со школьным автобусом в Кузбассе пострадали пять человек
14 июня, 06:21
По словам источника РИА Новости, всего пострадали 15 человек, двоих госпитализировали, еще шестерых осматривают врачи.
Авария произошла около 08:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 "Сибирь", на территории Топкинского округа. По информации ГАИ, водитель автобуса "Голден Драгон", следовавшего по маршруту Новосибирск — Кемерово, врезался в грузовик, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проходит ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров.
Полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция, управление СК и прокуратура проводят проверки.
Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Место ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
26 июня, 18:13
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала