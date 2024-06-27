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При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека
При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека - РИА Новости, 27.06.2024
При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека
Два человека погибли, один военный ранен в результате израильской атаки на юге Сирии, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T01:11
2024-06-27T01:11
2024-06-27T01:11
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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один военный ранен в результате израильской атаки на юге Сирии, сообщило министерство обороны страны. "Приблизительно в 23.40 26 июня израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду постов в южном регионе. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии два человека погибли, один военный получил ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в сирийской столице Дамаске.
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в мире, сирия, голанские высоты, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Голанские высоты, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека
Минобороны Сирии: при израильской атаке на юге страны погибли два человека