https://ria.ru/20240627/siriya-1955730635.html

При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека

При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека - РИА Новости, 27.06.2024

При израильской атаке на юге Сирии погибли два человека

Два человека погибли, один военный ранен в результате израильской атаки на юге Сирии, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T01:11

2024-06-27T01:11

2024-06-27T01:11

в мире

сирия

голанские высоты

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли, один военный ранен в результате израильской атаки на юге Сирии, сообщило министерство обороны страны. "Приблизительно в 23.40 26 июня израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду постов в южном регионе. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии два человека погибли, один военный получил ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что взрывы слышны в сирийской столице Дамаске.

https://ria.ru/20240622/bespilotnik-1954792440.html

сирия

голанские высоты

дамаск (город)

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в мире, сирия, голанские высоты, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году