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Предвыборные дебаты в США стали фарсом, заявила американский политик - РИА Новости, 27.06.2024
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06:41 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/shou-1955750492.html
Предвыборные дебаты в США стали фарсом, заявила американский политик
Предвыборные дебаты в США стали фарсом, заявила американский политик - РИА Новости, 27.06.2024
Предвыборные дебаты в США стали фарсом, заявила американский политик
Дебаты кандидатов в президенты США превратились в развлекательное шоу в то время, как страна переживает период экстремальной турбулентности на пути к... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T06:41
2024-06-27T06:41
в мире
сша
нью-йорк (город)
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Дебаты кандидатов в президенты США превратились в развлекательное шоу в то время, как страна переживает период экстремальной турбулентности на пути к непредсказуемым ноябрьским выборам, сказала РИА Новости независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. Действующий президент-демократ Джо Байден и его республиканский предшественник Дональд Трамп проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN. "Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты. Вы физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за такое время", - сказала собеседница агентства. "Это очень печально. Не думаю, что в эти дни мы увиден серьезные дебаты", - добавила Сэйр. Политик сказала, что будет "очень впечатлена", если Байден справится с дебатами, но выразила сомнения в том, что увиденное заставит избирателей сменить политические предпочтения. Предсказать исход ноябрьских выборов Сэйр затруднилась. "Ни малейшего представления. Я думаю, что мы переживаем период экстремальной турбулентности", - сказала она. Сэйр добавила, что ее не удивил бы ни снятие Байдена с дистанции, ни продолжение им предвыборной гонки, несмотря на возраст и здоровье. "Я не знаю, чего ожидать. Если бы все было по-честному, то Байден, наверное, проиграл бы Трампу, если тот не снимется с гонки, чего, на мой взгляд, не произойдет, даже если его посадят в тюрьму". – сказала она.
https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Предвыборные дебаты в США стали фарсом, заявила американский политик

Дайан Сэйр: предвыборные дебаты в США превратились в развлекательное шоу

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге
Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Дебаты кандидатов в президенты США превратились в развлекательное шоу в то время, как страна переживает период экстремальной турбулентности на пути к непредсказуемым ноябрьским выборам, сказала РИА Новости независимый кандидат в американские сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
Действующий президент-демократ Джо Байден и его республиканский предшественник Дональд Трамп проведут в ночь на пятницу по московскому времени первый раунд предвыборных дебатов в прямом эфире телекомпании CNN.
Дональд Трамп Джо Байден во время дебатов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Штатах назвали "настоящего оппонента" Трампа на дебатах с Байденом
25 июня, 05:25
"Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты. Вы физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за такое время", - сказала собеседница агентства.
"Это очень печально. Не думаю, что в эти дни мы увиден серьезные дебаты", - добавила Сэйр.
Политик сказала, что будет "очень впечатлена", если Байден справится с дебатами, но выразила сомнения в том, что увиденное заставит избирателей сменить политические предпочтения.
Предсказать исход ноябрьских выборов Сэйр затруднилась. "Ни малейшего представления. Я думаю, что мы переживаем период экстремальной турбулентности", - сказала она.
Сэйр добавила, что ее не удивил бы ни снятие Байдена с дистанции, ни продолжение им предвыборной гонки, несмотря на возраст и здоровье. "Я не знаю, чего ожидать. Если бы все было по-честному, то Байден, наверное, проиграл бы Трампу, если тот не снимется с гонки, чего, на мой взгляд, не произойдет, даже если его посадят в тюрьму". – сказала она.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в четверг
Вчера, 00:22
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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