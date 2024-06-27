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Шольц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 27.06.2024 (обновлено: 15:01 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sholts-1955761545.html
Шольц сделал дерзкое заявление о России
Шольц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.06.2024
Шольц сделал дерзкое заявление о России
Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:09
2024-06-27T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в "отказе от диалога" по мирному урегулированию конфликта на Украине во время выступления в Бундестаге, в то время как именно российская сторона всегда заявляла о готовности вести переговоры. "Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.В комментариях в соцсети X немецкие пользователи обвинили канцлера в отрицании реальности, поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира и заявили, что ему больше никто не верит.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html
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в мире, украина, олаф шольц, нато, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Россия, Германия
Шольц сделал дерзкое заявление о России

Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в "отказе от диалога" по мирному урегулированию конфликта на Украине во время выступления в Бундестаге, в то время как именно российская сторона всегда заявляла о готовности вести переговоры.

"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.
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В комментариях в соцсети X немецкие пользователи обвинили канцлера в отрицании реальности, поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира и заявили, что ему больше никто не верит.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцНАТОРоссияГермания
 
 
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