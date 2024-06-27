Шольц сделал дерзкое заявление о России
Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в "отказе от диалога" по мирному урегулированию конфликта на Украине во время выступления в Бундестаге, в то время как именно российская сторона всегда заявляла о готовности вести переговоры.
"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.
"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.
В комментариях в соцсети X немецкие пользователи обвинили канцлера в отрицании реальности, поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира и заявили, что ему больше никто не верит.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.