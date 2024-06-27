https://ria.ru/20240627/sholts-1955761545.html

Шольц сделал дерзкое заявление о России

Шольц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.06.2024

Шольц сделал дерзкое заявление о России

Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:09

2024-06-27T09:09

2024-06-27T15:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в "отказе от диалога" по мирному урегулированию конфликта на Украине во время выступления в Бундестаге, в то время как именно российская сторона всегда заявляла о готовности вести переговоры. "Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливого, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.В комментариях в соцсети X немецкие пользователи обвинили канцлера в отрицании реальности, поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира и заявили, что ему больше никто не верит.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240627/zelenskiy-1955758393.html

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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в мире, украина, олаф шольц, нато, россия, германия