https://ria.ru/20240627/shmidt-1955913816.html

Укрывшийся в Белоруссии польский судья рассказал о гарантиях безопасности

Укрывшийся в Белоруссии польский судья рассказал о гарантиях безопасности - РИА Новости, 27.06.2024

Укрывшийся в Белоруссии польский судья рассказал о гарантиях безопасности

Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, рассказал РИА Новости, что президент республики Александр... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:40

2024-06-27T17:40

2024-06-27T17:56

в мире

польша

минск

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томаш шмидт (судья)

александр лукашенко

интерпол

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, рассказал РИА Новости, что президент республики Александр Лукашенко гарантировал ему безопасность на территории страны, сам судья намерен работать в журналистике. "После того, как мне стали поступать угрозы со стороны Польши, после моего отъезда и публичного выступления, сам президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал мне, что моя безопасность гарантирована на территории республики, я могу чувствовать в безопасности", - заявил Шмидт агентству на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Он сообщил, что после ПМЮФ-2024 направится в Минск, где Варшава не может ему ничем угрожать. "В Белте (белорусское информационное агентство - ред.) мне очень нравится, там прекрасная сложенная команда профессионалов. Испытываю огромное удовольствие при работе с ними. Надеюсь, что в направлении журналистики буду дальше продвигаться", - рассказал Шмидт о своем месте работы. Ранее Интерпол отказался разыскивать Шмидта по своим каналам. Реагируя на просьбу польских властей, в Интерполе сообщили, что организация отказалась выдать "красную карточку" в отношении судьи, поскольку "не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями". Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных в ходе расследования по делу об участии "в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца.

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240610/order-1952017446.html

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в мире, польша, минск, варшава, томаш шмидт (судья), александр лукашенко, интерпол