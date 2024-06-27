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Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955949119.html
Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью
Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью - РИА Новости, 27.06.2024
Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские войска выбрали для нанесения ракетного удара один из самых популярных пляжей города. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T20:08
2024-06-27T20:08
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские войска выбрали для нанесения ракетного удара один из самых популярных пляжей города. В четверг прошло в закрытом режиме чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, где утвердили превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ. "Боевая ракета предполагает, что должна использоваться на поле боя, но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцам пляжа на северной стороне возле парка Учкуевка", - сказал Развожаев в эфире местного телеканала СТВ. По его словам, удар был нанесен американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения людей. "Мы столкнулись с новой угрозой в двух вариантах. Впервые кассетный боеприпас был применен по гражданскому населению Севастополя, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт. Были применены те средства, для которых нужны совершенно другие меры реагирования, чем те, которые мы использовали до настоящего времени, потому как баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки этого боеприпаса от пуска до поражения цели", - сказал Развожаев. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
Развожаев осудил выбор ВСУ пляжа в Севастополе своей целью

Развожаев: ВСУ выбрали для удара самый популярный пляж Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские войска выбрали для нанесения ракетного удара один из самых популярных пляжей города.
В четверг прошло в закрытом режиме чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, где утвердили превентивные дополнительные меры по безопасности и гражданской обороне на случай новых ракетных атак ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
"Боевая ракета предполагает, что должна использоваться на поле боя, но товарищи отмороженные решили использовать по мирному городу, днем, в разгар выходного дня, по самому популярному и часто посещаемому севастопольцам пляжа на северной стороне возле парка Учкуевка", - сказал Развожаев в эфире местного телеканала СТВ.
По его словам, удар был нанесен американской ракетой ATACMS с кассетными боеприпасами, предназначенными для поражения людей.
"Мы столкнулись с новой угрозой в двух вариантах. Впервые кассетный боеприпас был применен по гражданскому населению Севастополя, по гражданской инфраструктуре, погибли люди. Это квалифицируется как террористический акт. Были применены те средства, для которых нужны совершенно другие меры реагирования, чем те, которые мы использовали до настоящего времени, потому как баллистические ракеты имеют очень короткий срок доставки этого боеприпаса от пуска до поражения цели", - сказал Развожаев.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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