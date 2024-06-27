https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955945487.html
В Севастополе обяжут пускать людей в магазины во время воздушной тревоги
В Севастополе обяжут пускать людей в магазины во время воздушной тревоги - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе обяжут пускать людей в магазины во время воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что издаст указ, который обяжет пускать людей в объекты частной собственности, чтобы укрыться во время воздушной РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:41
2024-06-27T19:41
2024-06-27T19:41
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михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что издаст указ, который обяжет пускать людей в объекты частной собственности, чтобы укрыться во время воздушной тревоги. "Будет отдельный указ, который будет мной подписан в ближайшее время. Этот указ запретит не пускать людей в объекты частной собственности, магазины, кафе и так далее. У нас, к сожалению, такие сигналы поступали, когда людей отправляли в убежище. Любой объект в случае баллистики является укрытием. Надо, с учетом двух минут, максимально быстро уйти с открытого пространства", - сказал Развожаев в эфире местного телеканала СТВ. По его словам, собственники любых объектов частной формы собственности обязаны пускать людей во время сигнала воздушная тревога. "Кто будет препятствовать допуску, будут сурово наказаны. Будут предусмотрены суровые штрафные санкции", - сказал губернатор. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе обяжут пускать людей в магазины во время воздушной тревоги
В Севастополе обяжут пускать людей в магазины и кафе во время воздушной тревоги