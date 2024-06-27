https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html

Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев

Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024

Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:28

2024-06-27T19:28

2024-06-27T19:28

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

безопасность

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие берега и ограничители. В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ. "После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", - сказал Развожаев журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955927268.html

https://ria.ru/20240627/okna-1955934709.html

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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность, общество