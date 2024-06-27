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Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024
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19:28 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html
Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев
Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024
Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:28
2024-06-27T19:28
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие берега и ограничители. В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ. "После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", - сказал Развожаев журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955927268.html
https://ria.ru/20240627/okna-1955934709.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность, общество
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность, Общество
Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев

Развожаев: ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие берега и ограничители.
В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ.
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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"После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", - сказал Развожаев журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSБезопасностьОбщество
 
 
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