Украинский режим "потерял берега", заявил Развожаев
Развожаев: ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в теории ВСУ могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, так как украинский режим потерял всякие берега и ограничители.
В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ.
"После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности", - сказал Развожаев журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.