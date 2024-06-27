https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955923250.html
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт
Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:10
2024-06-27T18:10
2024-06-27T18:10
специальная военная операция на украине
севастополь
общество
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор Севастополя Развожаев. "Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги - ред.)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи"- сказал Развожаев.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Общество, Михаил Развожаев
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт
Развожаев: общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками