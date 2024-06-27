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В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955923250.html
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт
Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:10
2024-06-27T18:10
специальная военная операция на украине
севастополь
общество
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор Севастополя Развожаев. "Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги - ред.)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи"- сказал Развожаев.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, общество, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Общество, Михаил Развожаев
В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт

Развожаев: общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор Севастополя Развожаев.
"Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги - ред.)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи"- сказал Развожаев.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольОбществоМихаил Развожаев
 
 
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