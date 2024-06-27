https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955923250.html

В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт

В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе оснастят аптечками общественный транспорт

Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:10

2024-06-27T18:10

2024-06-27T18:10

специальная военная операция на украине

севастополь

общество

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Общественный транспорт в Севастополе оснастят аптечками, во время сигнала тревоги движение транспорта будет остановлено, сообщил журналистам губернатор Севастополя Развожаев. "Транспорт будет останавливаться (во время сигнала тревоги - ред.)... В данной ситуации люди должны будут оставаться в самом транспорте, там будут дополнительные средства и наборы для первой медпомощи"- сказал Развожаев.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, общество, михаил развожаев