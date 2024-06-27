https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955923033.html

В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки

В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки

Севастопольские пляжи закрывать после ракетной атаки на город не будут, пляжи без капитальных строений будут оснащены укрытиями, заявил губернатор Севастополя... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:09

2024-06-27T18:09

2024-06-27T18:09

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Севастопольские пляжи закрывать после ракетной атаки на город не будут, пляжи без капитальных строений будут оснащены укрытиями, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ на пляж. "Пляжи закрывать... не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания. При этом он попросил не посещать пляжи, пока не оборудованные укрытиями. Пляжи в дальнейшем будут оборудованы защитными сооружениями, сказал он. По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия