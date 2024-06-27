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В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955923033.html
В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки
В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки
Севастопольские пляжи закрывать после ракетной атаки на город не будут, пляжи без капитальных строений будут оснащены укрытиями, заявил губернатор Севастополя... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:09
2024-06-27T18:09
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Севастопольские пляжи закрывать после ракетной атаки на город не будут, пляжи без капитальных строений будут оснащены укрытиями, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ на пляж. "Пляжи закрывать... не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания. При этом он попросил не посещать пляжи, пока не оборудованные укрытиями. Пляжи в дальнейшем будут оборудованы защитными сооружениями, сказал он. По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки

Развожаев: пляжи в Севастополе после ракетной атаки оборудуют укрытиями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Севастопольские пляжи закрывать после ракетной атаки на город не будут, пляжи без капитальных строений будут оснащены укрытиями, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду губернатор обратился к заксобранию с просьбой провести в четверг чрезвычайное заседание парламента по вопросу безопасности после ракетной атаки ВСУ на пляж.
«
"Пляжи закрывать... не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая" , – сообщил Развожаев журналистам после чрезвычайного заседания заксобрания.
При этом он попросил не посещать пляжи, пока не оборудованные укрытиями. Пляжи в дальнейшем будут оборудованы защитными сооружениями, сказал он.
По данным властей, в Севастополе к высокому курортному сезону готовились к открытию 27 пляжей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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23 июня, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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