https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955895460.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram–канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 30 минут. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:27
2024-06-27T16:27
2024-06-27T16:27
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram–канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 30 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 15.07 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога продлилась в Севастополе около 30 минут