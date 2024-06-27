https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955895460.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram–канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 30 минут. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:27

2024-06-27T16:27

2024-06-27T16:27

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram–канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 30 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 15.07 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев