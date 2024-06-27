https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html

В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда

В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда - РИА Новости, 27.06.2024

В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда

При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:05

2024-06-27T14:05

2024-06-27T18:27

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."За сутки водолазами в воде обнаружены два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три", — сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва.Украинские войска в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа водолазов МЧС на пляже Учкуевка Работа водолазов МЧС на пляже Учкуевка 2024-06-27T14:05 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms