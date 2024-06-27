В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда
Водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда в море у пляжа Учкуевка
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"За сутки водолазами в воде обнаружены два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три", — сказал собеседник агентства.
Украина верит, что терроризм поможет ей одержать победу
25 июня, 08:00
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
По словам представителя ведомства, боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва.
Украинские войска в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.
По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16