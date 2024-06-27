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В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 27.06.2024 (обновлено: 18:27 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html
В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда
В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда - РИА Новости, 27.06.2024
В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда
При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:05
2024-06-27T18:27
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."За сутки водолазами в воде обнаружены два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три", — сказал собеседник агентства. По словам представителя ведомства, боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва.Украинские войска в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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Работа водолазов МЧС на пляже Учкуевка
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севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В море у пляжа в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда

Водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных снаряда в море у пляжа Учкуевка

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. При обследовании дна моря в районе севастопольского пляжа Учкуевка водолазы нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"За сутки водолазами в воде обнаружены два суббоеприпаса, всего с начала поиска — три", — сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

По словам представителя ведомства, боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва.
Украинские войска в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.
По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 из них потребовалась госпитализация, в том числе 27 детям.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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