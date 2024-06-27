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Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024
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12:40 27.06.2024 (обновлено: 12:41 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955823780.html
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков
Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:40
2024-06-27T12:41
севастополь
россия
сергей рябков
обстрел севастополя ракетами atacms
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. &lt;...&gt; Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на "России 1". Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность, политика, сша
Севастополь, Россия, Сергей Рябков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность, Политика, США
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков

Рябков: Запад должен понимать, что теракт в Севастополе не останется без ответа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <...> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на "России 1".
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Рябков назвал заявления США о теракте в Севастополе заезженными отговорками
Вчера, 12:35
 
СевастопольРоссияСергей РябковОбстрел Севастополя ракетами ATACMSБезопасностьПолитикаСША
 
 
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