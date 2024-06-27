https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955823780.html
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков
Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:40
2024-06-27T12:40
2024-06-27T12:41
севастополь
россия
сергей рябков
обстрел севастополя ракетами atacms
безопасность
политика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103265_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_3803f302b962e20dbff0f3524e546eb5.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <...> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на "России 1". Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823428.html
севастополь
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103265_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d340b70d0184cbb456fd6b09b8210e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность, политика, сша
Севастополь, Россия, Сергей Рябков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Безопасность, Политика, США
Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков
Рябков: Запад должен понимать, что теракт в Севастополе не останется без ответа
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <...> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на "России 1".
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.