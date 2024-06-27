https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955823780.html

Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков

Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков - РИА Новости, 27.06.2024

Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков

Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:40

2024-06-27T12:40

2024-06-27T12:41

севастополь

россия

сергей рябков

обстрел севастополя ракетами atacms

безопасность

политика

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955103265_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_3803f302b962e20dbff0f3524e546eb5.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <...> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на "России 1". Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823428.html

севастополь

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, сергей рябков, обстрел севастополя ракетами atacms, безопасность, политика, сша