https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955800508.html

Спасатель в Севастополе рассказал о работе городского пляжа

Спасатель в Севастополе рассказал о работе городского пляжа - РИА Новости, 27.06.2024

Спасатель в Севастополе рассказал о работе городского пляжа

Спасатель пляжа Хрустальный в центре Севастополя рассказал РИА Новости, что после трагических событий на другом пляже города в минувшие выходные, когда туда ВСУ РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:39

2024-06-27T11:39

2024-06-27T11:39

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Спасатель пляжа Хрустальный в центре Севастополя рассказал РИА Новости, что после трагических событий на другом пляже города в минувшие выходные, когда туда ВСУ ударили американской ракетой, стало меньше людей, посетители спрашивают об укрытиях. Пляж Хрустальный находится в центре Севастополя, обычно, по словам местного спасателя по имени Алексей, людей здесь бывает больше даже в будний день. "Людей стало немного меньше, но тем не менее люди приходят, купаются. Когда приходят, многие спрашивают, где находится укрытие на случай тревоги. Мы опираемся на информацию на сайте, где пишут, что проходят учения, чтобы не беспокоились", - рассказал Алексей. Он сообщил, что укрытие расположено рядом - в подвале. По словам спасателя, при нем только один раз пришлось воспользоваться убежищем - во время военных учений. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955740126.html

https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html

севастополь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms