https://ria.ru/20240627/servis-1955733037.html

Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов

Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов - РИА Новости, 27.06.2024

Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов

Регулирование рынка рассрочки, которое стремится ввести Банк России, сократит число пользователей таких сервисов. В проигрыше окажутся банки и платежные... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T02:15

2024-06-27T02:15

2024-06-27T02:15

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регулирование рынка рассрочки, которое стремится ввести Банк России, сократит число пользователей таких сервисов. В проигрыше окажутся банки и платежные системы, имевшие от этого доход, а выиграют покупатели, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Она напомнила, что до недавнего времени покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Поскольку этот показатель сейчас важен для банковского андеррайтинга, регулятор решил устранить недоработку.“Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика”, - отметила аналитик.Покупателям ограничения пойдут на пользу - не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, предоставляющие услуги рассрочки, проиграют за счет снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, заключила Солдатенкова.

https://ria.ru/20240625/dollar-1955196080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия