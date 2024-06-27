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Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов - РИА Новости, 27.06.2024
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02:15 27.06.2024
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Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов
Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов - РИА Новости, 27.06.2024
Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов
Регулирование рынка рассрочки, которое стремится ввести Банк России, сократит число пользователей таких сервисов. В проигрыше окажутся банки и платежные... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T02:15
2024-06-27T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регулирование рынка рассрочки, которое стремится ввести Банк России, сократит число пользователей таких сервисов. В проигрыше окажутся банки и платежные системы, имевшие от этого доход, а выиграют покупатели, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Она напомнила, что до недавнего времени покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Поскольку этот показатель сейчас важен для банковского андеррайтинга, регулятор решил устранить недоработку.“Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика”, - отметила аналитик.Покупателям ограничения пойдут на пользу - не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, предоставляющие услуги рассрочки, проиграют за счет снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, заключила Солдатенкова.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, что будет с одним из любимых банковских сервисов

Аналитик Солдатенкова: банки потеряют от регулирования рынка рассрочки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регулирование рынка рассрочки, которое стремится ввести Банк России, сократит число пользователей таких сервисов. В проигрыше окажутся банки и платежные системы, имевшие от этого доход, а выиграют покупатели, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Она напомнила, что до недавнего времени покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Поскольку этот показатель сейчас важен для банковского андеррайтинга, регулятор решил устранить недоработку.
“Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика”, - отметила аналитик.
Покупателям ограничения пойдут на пользу - не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, предоставляющие услуги рассрочки, проиграют за счет снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, заключила Солдатенкова.
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