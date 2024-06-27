https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955932753.html

Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства

Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства

Отказ от вмешательства в дела других стран с помощью санкций необходимо закрепить в международном праве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:45

2024-06-27T18:45

2024-06-27T18:45

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Отказ от вмешательства в дела других стран с помощью санкций необходимо закрепить в международном праве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Международное право должно быть непримиримо к подобным проявлениям. Требуется закрепить в нем однозначный отказ от политики вмешательства во внутренние дела других государств посредством санкций. Иначе ни один человек, ни одна компания, ни одно государство не смогут чувствовать себя по-настоящему защищенными", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, политика