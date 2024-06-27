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Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства
Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства
Отказ от вмешательства в дела других стран с помощью санкций необходимо закрепить в международном праве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:45
2024-06-27T18:45
2024-06-27T18:45
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Отказ от вмешательства в дела других стран с помощью санкций необходимо закрепить в международном праве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Международное право должно быть непримиримо к подобным проявлениям. Требуется закрепить в нем однозначный отказ от политики вмешательства во внутренние дела других государств посредством санкций. Иначе ни один человек, ни одна компания, ни одно государство не смогут чувствовать себя по-настоящему защищенными", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум, Политика
Медведев призвал закрепить отказ от санкций как метода вмешательства
Медведев: нужен отказ от политики вмешательства в дела стран через санкции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Отказ от вмешательства в дела других стран с помощью санкций необходимо закрепить в международном праве, заявил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Международное право должно быть непримиримо к подобным проявлениям. Требуется закрепить в нем однозначный отказ от политики вмешательства во внутренние дела других государств посредством санкций. Иначе ни один человек, ни одна компания, ни одно государство не смогут чувствовать себя по-настоящему защищенными", - сказал Медведев во время пленарного заседания Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.