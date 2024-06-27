https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955898787.html

Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций

Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций - РИА Новости, 27.06.2024

Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций

Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:45

2024-06-27T16:45

2024-06-27T16:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

экономика

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ."Весь реальный ущерб, причиненный нашей экономике, российским гражданам, российским компаниям, а также упущенную выгоду от ограничения экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

россия

украина

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Кирилл Волков

россия, украина, экономика, дмитрий медведев