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Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 27.06.2024 (обновлено: 16:58 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955898787.html
Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций
Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций - РИА Новости, 27.06.2024
Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций
Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:45
2024-06-27T16:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
экономика
дмитрий медведев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ."Весь реальный ущерб, причиненный нашей экономике, российским гражданам, российским компаниям, а также упущенную выгоду от ограничения экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, украина, экономика, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Экономика, Дмитрий Медведев
Медведев назвал урегулирование на Украине невозможным без снятия санкций

Медведев призвал посчитать ущерб от санкций и потребовать компенсацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Скажу прямо, урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с Российской Федерации. Что бы там наши партнёры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
"Весь реальный ущерб, причиненный нашей экономике, российским гражданам, российским компаниям, а также упущенную выгоду от ограничения экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать и в дальнейшем требования о компенсациях будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что нужно ускорить принятие внутреннего решения о создании реестра причиненного России ущерба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЭкономикаДмитрий Медведев
 
 
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