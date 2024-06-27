https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html

На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом

На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом - РИА Новости, 27.06.2024

На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом

Следователи выясняют подробности ситуации с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального СУ... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T16:01

2024-06-27T16:01

2024-06-27T16:24

происшествия

южно-сахалинск

следственный комитет россии (ск рф)

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. Следователи выясняют подробности ситуации с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. В местных СМИ появились материалы с домашней камеры видеонаблюдения, на которых сиделка издевается над пенсионеркой: не дает женщине вставать с постели, кидает ее на матрас, заламывает ей руки, кричит на подопечную и молится, чтобы изгнать из нее злых духов. По сообщениям СМИ, видеоматериалы редакции предоставил сын 68-летней пенсионерки, инвалида первой группы, который и нанял сиделку для присмотра за матерью, предупредив ее о наличии видеонаблюдения. Увидев первый раз на камере отношение к матери, мужчина поговорил с сиделкой, но результата это не дало, поэтому семья обратилась с заявлением в полицию. Доследственной проверкой происшествия занимается следственный отдел по Южно-Сахалинску. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального следкома.

https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html

южно-сахалинск

сахалин

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происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), сахалин