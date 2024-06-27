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На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом - РИА Новости, 27.06.2024
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16:01 27.06.2024 (обновлено: 16:24 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html
На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом
На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом - РИА Новости, 27.06.2024
На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом
Следователи выясняют подробности ситуации с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального СУ... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T16:01
2024-06-27T16:24
происшествия
южно-сахалинск
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. Следователи выясняют подробности ситуации с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. В местных СМИ появились материалы с домашней камеры видеонаблюдения, на которых сиделка издевается над пенсионеркой: не дает женщине вставать с постели, кидает ее на матрас, заламывает ей руки, кричит на подопечную и молится, чтобы изгнать из нее злых духов. По сообщениям СМИ, видеоматериалы редакции предоставил сын 68-летней пенсионерки, инвалида первой группы, который и нанял сиделку для присмотра за матерью, предупредив ее о наличии видеонаблюдения. Увидев первый раз на камере отношение к матери, мужчина поговорил с сиделкой, но результата это не дало, поэтому семья обратилась с заявлением в полицию. Доследственной проверкой происшествия занимается следственный отдел по Южно-Сахалинску. "Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального следкома.
https://ria.ru/20231228/pensionery-1918473958.html
южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, следственный комитет россии (ск рф), сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Следственный комитет России (СК РФ), Сахалин
На Сахалине сиделка издевалась над пенсионеркой-инвалидом

СК на Сахалине выяснит данные о сиделке, издевавшейся над пенсионеркой

Сиделка избивает женщину-инвалида в Южно-Сахалинске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Сиделка избивает женщину-инвалида в Южно-Сахалинске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Сиделка избивает женщину-инвалида в Южно-Сахалинске. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. Следователи выясняют подробности ситуации с сиделкой, которая издевалась над пенсионеркой-инвалидом в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В местных СМИ появились материалы с домашней камеры видеонаблюдения, на которых сиделка издевается над пенсионеркой: не дает женщине вставать с постели, кидает ее на матрас, заламывает ей руки, кричит на подопечную и молится, чтобы изгнать из нее злых духов.
По сообщениям СМИ, видеоматериалы редакции предоставил сын 68-летней пенсионерки, инвалида первой группы, который и нанял сиделку для присмотра за матерью, предупредив ее о наличии видеонаблюдения. Увидев первый раз на камере отношение к матери, мужчина поговорил с сиделкой, но результата это не дало, поэтому семья обратилась с заявлением в полицию.
Доследственной проверкой происшествия занимается следственный отдел по Южно-Сахалинску.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении регионального следкома.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскСледственный комитет России (СК РФ)Сахалин
 
 
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