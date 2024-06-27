https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 27.06.2024
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:54
2024-06-27T08:54
2024-06-27T16:06
происшествия
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_293d485a6fb0f10943ec5ebf79b98118.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД."На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в пресс-релизе.В компании уточнили, что местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным, поиски продолжаются.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.В РЖД добавили, что ведут расследование и оказывают содействие следствию.Родственники погибших получат по 2,025 миллиона рублей по страховке, а также дополнительно по два миллиона от РЖД. Пострадавшим, которых пришлось госпитализировать, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, пострадавшая 14-летняя девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955749873.html
https://ria.ru/20240627/poezd-1955737647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955690087_72:0:1027:716_1920x0_80_0_0_307191d615cb636b33c04a0678ebe732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
РЖД: на месте схода поезда Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости.
На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД
.
"На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута
— Новороссийск
обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в пресс-релизе.
В компании уточнили, что местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным, поиски продолжаются.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.
В РЖД добавили, что ведут расследование и оказывают содействие следствию.
Родственники погибших получат по 2,025 миллиона рублей по страховке, а также дополнительно по два миллиона от РЖД. Пострадавшим, которых пришлось госпитализировать, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей.
Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута
— Новороссийск
сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты
. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, пострадавшая 14-летняя девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.