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На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 27.06.2024
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08:54 27.06.2024 (обновлено: 16:06 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 27.06.2024
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек
На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:54
2024-06-27T16:06
происшествия
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД."На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в пресс-релизе.В компании уточнили, что местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным, поиски продолжаются.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.В РЖД добавили, что ведут расследование и оказывают содействие следствию.Родственники погибших получат по 2,025 миллиона рублей по страховке, а также дополнительно по два миллиона от РЖД. Пострадавшим, которых пришлось госпитализировать, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, пострадавшая 14-летняя девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
https://ria.ru/20240627/poezd-1955749873.html
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происшествия, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек

РЖД: на месте схода поезда Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД.
"На месте схода пассажирского поезда № 511 ВоркутаНовороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в пресс-релизе.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в пункты назначения
Вчера, 06:21
В компании уточнили, что местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным, поиски продолжаются.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.
В РЖД добавили, что ведут расследование и оказывают содействие следствию.
Родственники погибших получат по 2,025 миллиона рублей по страховке, а также дополнительно по два миллиона от РЖД. Пострадавшим, которых пришлось госпитализировать, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей.
Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, пострадавшая 14-летняя девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми
В Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов
Вчера, 02:42
 
ПроисшествияРЖДСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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