https://ria.ru/20240627/rzhd-1955758757.html

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек - РИА Новости, 27.06.2024

На месте схода пассажирского поезда в Коми обнаружили тела двух человек

На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T08:54

2024-06-27T08:54

2024-06-27T16:06

происшествия

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На месте крушения пассажирского поезда в Коми нашли тела двух человек, сообщили в РЖД."На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в пресс-релизе.В компании уточнили, что местонахождение еще одного пассажира остается неизвестным, поиски продолжаются.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, речь может идти о ребенке 2008 года рождения.В РЖД добавили, что ведут расследование и оказывают содействие следствию.Родственники погибших получат по 2,025 миллиона рублей по страховке, а также дополнительно по два миллиона от РЖД. Пострадавшим, которых пришлось госпитализировать, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей.Накануне вечером девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне недалеко от Инты. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По данным Минздрава Коми на 10:30 мск, в больницах остаются восемь человек, пострадавшая 14-летняя девочка находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна из-за сильных дождей.

https://ria.ru/20240627/poezd-1955749873.html

https://ria.ru/20240627/poezd-1955737647.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми