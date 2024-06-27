https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955827248.html
Рябков рассказал о коммуникации Москвы и Вашингтона
Рябков рассказал о коммуникации Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 27.06.2024
Рябков рассказал о коммуникации Москвы и Вашингтона
Каналы коммуникации Москвы и Вашингтона не закрыты, например, по дипломатической линии, по линии спецслужб, а также на уровне администраций президентов, заявил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:51
2024-06-27T12:51
2024-06-27T14:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Каналы коммуникации Москвы и Вашингтона не закрыты, например, по дипломатической линии, по линии спецслужб, а также на уровне администраций президентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Каналы коммуникации с Вашингтоном не закрыты, буквально позавчера состоялся важный очень телефонный разговор. Министра обороны Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова с американским визави, есть контакты на других уровнях и по другим линиям. По линии президентских администраций в частности, по линии спецслужб, дипломатические ведомства контактируют по своим вопросам и это тоже происходит регулярно", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Россия не прекратит поддерживать коммуникацию с Вашингтоном, даже жанр дипломатических демаршей – сейчас важный элемент работы, заявил Рябков."Мы не должны оказаться в ситуации, когда мы будем работать с черным ящиком, когда какие-то импульсы поступают с нашей стороны внутрь, а на выходе - ноль. Важны упомянутые мной каналы, важна функция послов и посольств. Мы ничего этого не бросим, можно как угодно относиться к жанру дипломатических демаршей, но это тоже важный элемент общей работы, особенно на нынешнем кризисном отрезке", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".Накануне Рябков сообщил, что контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина, состоявшиеся 25 июня, были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных дальнейших тяжелых последствиях курса Вашингтона в отношении Украины. Предыдущий разговор между министрами обороны РФ и США прошел 15 марта 2023 года.
https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823573.html
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вашингтон (штат), москва, россия, сергей рябков
Вашингтон (штат), Москва, Россия, Сергей Рябков
Рябков рассказал о коммуникации Москвы и Вашингтона
Рябков: каналы коммуникации РФ и США открыты по линиям дипломатии и спецслужб
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Каналы коммуникации Москвы и Вашингтона не закрыты, например, по дипломатической линии, по линии спецслужб, а также на уровне администраций президентов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Каналы коммуникации с Вашингтоном не закрыты, буквально позавчера состоялся важный очень телефонный разговор. Министра обороны Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова с американским визави, есть контакты на других уровнях и по другим линиям. По линии президентских администраций в частности, по линии спецслужб, дипломатические ведомства контактируют по своим вопросам и это тоже происходит регулярно", - сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Россия не прекратит поддерживать коммуникацию с Вашингтоном, даже жанр дипломатических демаршей – сейчас важный элемент работы, заявил Рябков.
"Мы не должны оказаться в ситуации, когда мы будем работать с черным ящиком, когда какие-то импульсы поступают с нашей стороны внутрь, а на выходе - ноль. Важны упомянутые мной каналы, важна функция послов и посольств. Мы ничего этого не бросим, можно как угодно относиться к жанру дипломатических демаршей, но это тоже важный элемент общей работы, особенно на нынешнем кризисном отрезке", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Накануне Рябков сообщил, что контакты главы Минобороны РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина, состоявшиеся 25 июня, были необходимы для того, чтобы Россия могла предупредить США о возможных дальнейших тяжелых последствиях курса Вашингтона в отношении Украины. Предыдущий разговор между министрами обороны РФ и США прошел 15 марта 2023 года.