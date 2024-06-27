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Рябков допустил изменения ядерной доктрины России с учетом опыта СВО - РИА Новости, 27.06.2024
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12:45 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955825110.html
Рябков допустил изменения ядерной доктрины России с учетом опыта СВО
Рябков допустил изменения ядерной доктрины России с учетом опыта СВО - РИА Новости, 27.06.2024
Рябков допустил изменения ядерной доктрины России с учетом опыта СВО
В ядерную доктрину РФ могут будут внесены изменения, в том числе с учетом опыта, накопленного в ходе украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:45
2024-06-27T12:45
россия
сергей рябков
безопасность
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В ядерную доктрину РФ могут будут внесены изменения, в том числе с учетом опыта, накопленного в ходе украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Наверное, настанет момент, когда в "Основы госполитики (в области ядерного сдерживания - ред.)" могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда классическое старое прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, Россия готова сделать все для обеспечения своей безопасности, "западные провокаторы" должны понимать это. При этом, добавил Рябков, необходимо сделать все, чтобы не допустить скатывания к применению ядерного оружия.
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россия, сергей рябков, безопасность
Россия, Сергей Рябков, Безопасность
Рябков допустил изменения ядерной доктрины России с учетом опыта СВО

Рябков: в ядерную доктрину России могут внести изменения с учетом опыта СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В ядерную доктрину РФ могут будут внесены изменения, в том числе с учетом опыта, накопленного в ходе украинского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Наверное, настанет момент, когда в "Основы госполитики (в области ядерного сдерживания - ред.)" могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда классическое старое прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, Россия готова сделать все для обеспечения своей безопасности, "западные провокаторы" должны понимать это. При этом, добавил Рябков, необходимо сделать все, чтобы не допустить скатывания к применению ядерного оружия.
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