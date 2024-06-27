https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823428.html

Рябков назвал заявления США о теракте в Севастополе заезженными отговорками

Рябков назвал заявления США о теракте в Севастополе заезженными отговорками - РИА Новости, 27.06.2024

Рябков назвал заявления США о теракте в Севастополе заезженными отговорками

Посол США в РФ Линн Трейси в ответ на российские обвинения в причастности к удару ВСУ по пляжу в Севастополе высказала известные объяснения якобы неучастия... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T12:35

2024-06-27T12:35

2024-06-27T12:48

сша

севастополь

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

сергей рябков

линн трейси

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол США в РФ Линн Трейси в ответ на российские обвинения в причастности к удару ВСУ по пляжу в Севастополе высказала известные объяснения якобы неучастия Вашингтона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.На канале "Россия 1" в программе "60 минут" Рябков отметил, что в прошедший понедельник в МИД РФ была вызвана посол США."К сожалению, с американской стороны в ответ на нашу логику, на наши объяснения, конкретику нашей информации, свидетельствующей о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации в Крыму, в Севастополе, несмотря на все это, с американской стороны повторялись заезженные, избитые, многократно уже использованные и подлежащие утилизации аргументы о том, что Соединенные Штаты ничего в этом с точки зрения собственного участия не усматривают", - сказал Рябков.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955823780.html

https://ria.ru/20240627/ryabkov-1955823573.html

сша

севастополь

россия

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сша, севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, сергей рябков, линн трейси