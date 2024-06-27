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Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
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19:43 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/rumyniya-1955945822.html
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:43
2024-06-27T19:43
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщили корреспонденту РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария. Румыния является членом НАТО с 1999 года. Один из лидеров Социал-демократической партии Румынии, Мирча Джоанэ, занимает должность замгенсека альянса с октября 2019 года. "Сенатор выступила в парламенте с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - отметили в пресс-службе парламентария. Шошоакэ в своем докладе также подчеркнула, что Североатлантический договор с момента своего создания стал инструментом угнетения народов, используемым США для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено". Сенатор в своем докладе также осудила неоколониальную политику США, заявив, что "вмешательство в дела Украины привело к обострению конфликта с Россией и созданию угрозы для всей Европы".
https://ria.ru/20240329/aviabaza-1936712411.html
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в мире, румыния, нато
В мире, Румыния, НАТО
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО

Сенатор: еще при вступлении в НАТО Румыния должна была провести референдум

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщили корреспонденту РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария.
Румыния является членом НАТО с 1999 года. Один из лидеров Социал-демократической партии Румынии, Мирча Джоанэ, занимает должность замгенсека альянса с октября 2019 года.
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"Сенатор выступила в парламенте с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - отметили в пресс-службе парламентария.
Шошоакэ в своем докладе также подчеркнула, что Североатлантический договор с момента своего создания стал инструментом угнетения народов, используемым США для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено".
Сенатор в своем докладе также осудила неоколониальную политику США, заявив, что "вмешательство в дела Украины привело к обострению конфликта с Россией и созданию угрозы для всей Европы".
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