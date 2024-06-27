https://ria.ru/20240627/rumyniya-1955945822.html

Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО

Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024

Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T19:43

2024-06-27T19:43

2024-06-27T19:43

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румыния

нато

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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщили корреспонденту РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария. Румыния является членом НАТО с 1999 года. Один из лидеров Социал-демократической партии Румынии, Мирча Джоанэ, занимает должность замгенсека альянса с октября 2019 года. "Сенатор выступила в парламенте с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - отметили в пресс-службе парламентария. Шошоакэ в своем докладе также подчеркнула, что Североатлантический договор с момента своего создания стал инструментом угнетения народов, используемым США для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено". Сенатор в своем докладе также осудила неоколониальную политику США, заявив, что "вмешательство в дела Украины привело к обострению конфликта с Россией и созданию угрозы для всей Европы".

https://ria.ru/20240329/aviabaza-1936712411.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, нато