https://ria.ru/20240627/rumyniya-1955945822.html
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО - РИА Новости, 27.06.2024
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T19:43
2024-06-27T19:43
2024-06-27T19:43
в мире
румыния
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485044_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1becb527f96a6d12d33df3a7f3b21ab6.jpg
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщили корреспонденту РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария. Румыния является членом НАТО с 1999 года. Один из лидеров Социал-демократической партии Румынии, Мирча Джоанэ, занимает должность замгенсека альянса с октября 2019 года. "Сенатор выступила в парламенте с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - отметили в пресс-службе парламентария. Шошоакэ в своем докладе также подчеркнула, что Североатлантический договор с момента своего создания стал инструментом угнетения народов, используемым США для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено". Сенатор в своем докладе также осудила неоколониальную политику США, заявив, что "вмешательство в дела Украины привело к обострению конфликта с Россией и созданию угрозы для всей Европы".
https://ria.ru/20240329/aviabaza-1936712411.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485044_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_61c6026b47e562c76d05eed636f1ff34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, нато
Румынский сенатор потребовала пересмотра участия страны в НАТО
Сенатор: еще при вступлении в НАТО Румыния должна была провести референдум
КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ, выступая на заседании парламента, потребовала пересмотра участия страны в НАТО и проведения национального референдума по этому вопросу, сообщили корреспонденту РИА Новости в четверг в пресс-службе парламентария.
Румыния является членом НАТО с 1999 года. Один из лидеров Социал-демократической партии Румынии, Мирча Джоанэ, занимает должность замгенсека альянса с октября 2019 года.
"Сенатор выступила в парламенте с официальным заявлением по этому вопросу. В своем обращении к руководству парламента, правительству, Шошоакэ призвала созвать комиссии по обороне обеих палат парламента и Высший совет национальной обороны для срочного пересмотра положений Североатлантического договора и подготовки поправок, обеспечивающих защиту национального суверенитета Румынии, а также она настаивала на необходимости подготовки и проведения национального референдума о членстве Румынии в НАТО, который должен был быть проведен еще при вступлении в альянс", - отметили в пресс-службе парламентария.
Шошоакэ в своем докладе также подчеркнула, что Североатлантический договор с момента своего создания стал инструментом угнетения народов, используемым США
для продвижения своих экономических интересов, а не "для защиты мира и демократии, как заявлено".
Сенатор в своем докладе также осудила неоколониальную политику США, заявив, что "вмешательство в дела Украины
привело к обострению конфликта с Россией
и созданию угрозы для всей Европы".