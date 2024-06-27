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Посол США в Китае сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 27.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:19 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955875520.html
Посол США в Китае сделал откровенное признание о России
Посол США в Китае сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 27.06.2024
Посол США в Китае сделал откровенное признание о России
Посол США в Китае Николас Бернс заявил в интервью агентству Bloomberg, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:19
2024-06-27T15:19
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол США в Китае Николас Бернс заявил в интервью агентству Bloomberg, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине. "Эта (российская - ред.) оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Бернс. Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своем докладе признал, что введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату. Институт отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире
Посол США в Китае сделал откровенное признание о России

Бернс: база российского ВПК сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Посол США в Китае Николас Бернс заявил в интервью агентству Bloomberg, что оборонно-промышленная база России сейчас гораздо сильнее, чем до конфликта на Украине.
"Эта (российская - ред.) оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом (конфликта на Украине - ред.)", - заявил Бернс.
Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) в своем докладе признал, что введенные Западом санкции в отношении российской оборонной промышленности оказались малоэффективны и не привели к ожидаемому результату. Институт отмечает, что, несмотря на санкции, Россия смогла нарастить производство артиллерийских боеприпасов, ракет дальнего радиуса действия и бронетехники.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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