Такер Карлсон сделал удивительное заявление о России и Украине
Такер Карлсон: Украина не победит Россию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Украина не сможет победить Россию, заявил американский журналист Такер Карлсон во время своего выступления.
"Это просто невозможно, чтобы Украина победила Россию. Лучшее, что они могут сделать, это заключить мир. Все это знают, включая Зеленского, который хочет этого с начала конфликта", — сказал он.
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Карлсон добавил, что два года назад мирные переговоры между Москвой и Киевом были сорваны Великобританией и США, и теперь Украина полностью разрушена, а Владимир Зеленский принял закон, который разрешает иностранным компаниям покупать государственную землю.
Через 30 лет всю страну оккупируют "Black Rock" и другие иностранные фирмы, а самих украинцев в стране не останется, заключил Карлсон.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.