https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html

"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России

"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2024

"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России

Россия послала сигнал Западу с помощью ядерных учений, пишет Daily Mail. "Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:55

2024-06-27T11:55

2024-06-27T15:58

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия послала сигнал Западу с помощью ядерных учений, пишет Daily Mail. "Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО <…>, в результате чего отношения между Востоком и Западом достигли самой низкой точки со времен Кубинского ракетного кризиса в 1960-х годах", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия проводит маневры с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Издание указывает, что их ракеты способны достигать скорости в 25 Махов и имеют дальность полета 12 тысяч километров , что позволяет нанести удар по Европе и США. "Один удар "Ярса" может поразить шесть различных целей, причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", — пишет DM.В материале напомнили слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что если Запад недооценит решимость Москвы в отстаивании своих интересов, это может привести к "трагическим и фатальным" последствиям.В Минобороны России заявляли, что учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-секретарь Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил он.

https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html

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