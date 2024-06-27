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"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2024
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11:55 27.06.2024 (обновлено: 15:58 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955811025.html
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 27.06.2024
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
Россия послала сигнал Западу с помощью ядерных учений, пишет Daily Mail. "Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:55
2024-06-27T15:58
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия послала сигнал Западу с помощью ядерных учений, пишет Daily Mail. "Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО &lt;…&gt;, в результате чего отношения между Востоком и Западом достигли самой низкой точки со времен Кубинского ракетного кризиса в 1960-х годах", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Россия проводит маневры с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Издание указывает, что их ракеты способны достигать скорости в 25 Махов и имеют дальность полета 12 тысяч километров , что позволяет нанести удар по Европе и США. "Один удар "Ярса" может поразить шесть различных целей, причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", — пишет DM.В материале напомнили слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что если Запад недооценит решимость Москвы в отстаивании своих интересов, это может привести к "трагическим и фатальным" последствиям.В Минобороны России заявляли, что учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-секретарь Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил он.
https://ria.ru/20240627/putin-1955778947.html
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в мире, россия, украина, нато
В мире, Россия, Украина, НАТО
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России

Daily Mail: Россия послала сигнал Западу по Украине ядерными учениями

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ | Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия послала сигнал Западу с помощью ядерных учений, пишет Daily Mail.

"Последние учения проходят на фоне глубоких противоречий между Россией и странами НАТО <…>, в результате чего отношения между Востоком и Западом достигли самой низкой точки со времен Кубинского ракетного кризиса в 1960-х годах", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Россия проводит маневры с применением пусковых подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Издание указывает, что их ракеты способны достигать скорости в 25 Махов и имеют дальность полета 12 тысяч километров , что позволяет нанести удар по Европе и США.

"Один удар "Ярса" может поразить шесть различных целей, причем каждый взрыв будет примерно в шесть раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму", — пишет DM.

В материале напомнили слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что если Запад недооценит решимость Москвы в отстаивании своих интересов, это может привести к "трагическим и фатальным" последствиям.
В Минобороны России заявляли, что учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-секретарь Песков отметил, что учения — это нормальная практика. Если есть определенные типы вооружений, то вооруженные силы на должном уровне поддерживают свою боеготовность, проводят учения, пояснил он.
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