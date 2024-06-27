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ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
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09:39 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/rossiya-1955769554.html
ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ
ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ - РИА Новости, 27.06.2024
ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ
Евросоюз в рамках нового 14-го пакета антироссийских санкций ввел механизм, который позволит европейским компаниям требовать через суды компенсацию за... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:39
2024-06-27T09:39
экономика
россия
евросоюз
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета антироссийских санкций ввел механизм, который позволит европейским компаниям требовать через суды компенсацию за "причиненный им в России ущерб", пишет РБК."Любые граждане ЕС или компании, учрежденные по законам страны ЕС (независимо от места нахождения этих граждан или компаний), могут потребовать через суд той страны ЕС, гражданином или организацией которой является истец, компенсации (в том числе возмещения судебных издержек) за ущерб, причиненный в результате решения суда "третьих стран" по требованиям лиц и компаний, входящих в различные санкционные списки ЕС (туда входят не только российские лица и компании), а также любых российских лиц, компаний и организаций, если эти требования связаны с договором или сделкой, затронутыми санкциями Евросоюза", — уточняет издание.Отмечается, что условием обращения в суд будет "незаконный" переход активов во временное владение Россией. Также Евросоюз составляет перечень российских компаний, с которыми запрещено заключать любые сделки, объясняется в материале.Исключениями будут договоренности, касающиеся покупки, ввоза или транзита через СЕ фармацевтической, сельскохозяйственной или продовольственной продукции, заключает РБК.Ранее страны ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник утвердили новый 14-й по счету пакет санкций против России.Росимущество ранее отмечало, что решения о внешнем управлении не касаются вопросов собственности и не лишают владельцев их активов. Оно носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. При этом внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955136811.html
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экономика, россия, евросоюз, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Евросоюз, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
ЕС придумал способ "ударить" по России, узнали СМИ

РБК: ЕС разрешил компаниям судиться с Россией из-за контрсанкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 14-го пакета антироссийских санкций ввел механизм, который позволит европейским компаниям требовать через суды компенсацию за "причиненный им в России ущерб", пишет РБК.
"Любые граждане ЕС или компании, учрежденные по законам страны ЕС (независимо от места нахождения этих граждан или компаний), могут потребовать через суд той страны ЕС, гражданином или организацией которой является истец, компенсации (в том числе возмещения судебных издержек) за ущерб, причиненный в результате решения суда "третьих стран" по требованиям лиц и компаний, входящих в различные санкционные списки ЕС (туда входят не только российские лица и компании), а также любых российских лиц, компаний и организаций, если эти требования связаны с договором или сделкой, затронутыми санкциями Евросоюза", — уточняет издание.
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Российские активы разрушают экономику Запада
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Отмечается, что условием обращения в суд будет "незаконный" переход активов во временное владение Россией. Также Евросоюз составляет перечень российских компаний, с которыми запрещено заключать любые сделки, объясняется в материале.
Исключениями будут договоренности, касающиеся покупки, ввоза или транзита через СЕ фармацевтической, сельскохозяйственной или продовольственной продукции, заключает РБК.
Ранее страны ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник утвердили новый 14-й по счету пакет санкций против России.
Росимущество ранее отмечало, что решения о внешнем управлении не касаются вопросов собственности и не лишают владельцев их активов. Оно носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. При этом внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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