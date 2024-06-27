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Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/rogov-1955739176.html
Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов
Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов - РИА Новости, 27.06.2024
Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов
Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:10
2024-06-27T03:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир рогов
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать", - сказал Рогов. По его словам, киевский режим продолжает применять насильственные и террористические методы в своем "больном желании" навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html
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россия, украина, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Запорожская область
Родные сотрудников ЗАЭС на Украине оказались в заложниках, заявил Рогов

Рогов: родственники сотрудников ЗАЭС фактически оказались в заложниках у Киева

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Родственники сотрудников Запорожской АЭС, проживающие на Украине, фактически оказались в заложниках, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать", - сказал Рогов.
По его словам, киевский режим продолжает применять насильственные и террористические методы в своем "больном желании" навредить Запорожской области и помешать становлению мирной жизни.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС
16 июня, 19:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир РоговЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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