https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955927268.html

В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев

В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024

В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев

Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:27

2024-06-27T18:27

2024-06-27T18:27

безопасность

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных угроз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ. "Мы доработаем систему оповещения с учетом баллистики. Если раньше, когда это были ракеты Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, у нас было 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, у людей была возможность спуститься в укрытие, то новая угроза – баллистическая ракета. Она все-таки определяется, что идет пуск баллистической ракеты, времени практически нет – 2-3 минуты есть, чтобы человек совершил маневр и занял диспозицию, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955913122.html

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html

севастополь

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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms