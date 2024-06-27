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В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024
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18:27 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955927268.html
В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев
В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев - РИА Новости, 27.06.2024
В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев
Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:27
2024-06-27T18:27
безопасность
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных угроз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ. "Мы доработаем систему оповещения с учетом баллистики. Если раньше, когда это были ракеты Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, у нас было 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, у людей была возможность спуститься в укрытие, то новая угроза – баллистическая ракета. Она все-таки определяется, что идет пуск баллистической ракеты, времени практически нет – 2-3 минуты есть, чтобы человек совершил маневр и занял диспозицию, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев журналистам. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955913122.html
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms
Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев

Развожаев: в систему оповещения жителей Севастополя добавят сигнал "баллистика"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных угроз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Севастополе возведут около 600 новых укрытий
Вчера, 17:36
"Мы доработаем систему оповещения с учетом баллистики. Если раньше, когда это были ракеты Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, у нас было 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, у людей была возможность спуститься в укрытие, то новая угроза – баллистическая ракета. Она все-таки определяется, что идет пуск баллистической ракеты, времени практически нет – 2-3 минуты есть, чтобы человек совершил маневр и занял диспозицию, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
Работа водолазов МЧС на пляже Учкуевка - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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БезопасностьСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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