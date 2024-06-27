В Севастополе доработают систему оповещения населения, заявил Развожаев
Развожаев: в систему оповещения жителей Севастополя добавят сигнал "баллистика"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПриспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Систему оповещения населения доработают в Севастополе, добавят сигнал "баллистика", чтобы люди могли быстрее укрыться в безопасном месте в случае новых ракетных угроз, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В четверг в Севастополе в закрытом режиме прошло чрезвычайное пленарное заседание законодательного собрания, на котором утвердили превентивные меры безопасности и гражданской обороны на случай новых ракетных атак ВСУ.
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"Мы доработаем систему оповещения с учетом баллистики. Если раньше, когда это были ракеты Storm Shadow или SCALP, которые запускались с авиационных носителей, у нас было 20 минут на реакцию, мы объявляли спокойно воздушную тревогу, у людей была возможность спуститься в укрытие, то новая угроза – баллистическая ракета. Она все-таки определяется, что идет пуск баллистической ракеты, времени практически нет – 2-3 минуты есть, чтобы человек совершил маневр и занял диспозицию, чтобы минимизировать ущерб", - сказал Развожаев журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.