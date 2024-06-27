https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955873706.html

Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах

Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах - РИА Новости, 27.06.2024

Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:15

2024-06-27T15:15

2024-06-27T15:20

севастополь

михаил развожаев

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 15.07 мск в четверг."Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия