https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955873706.html
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах - РИА Новости, 27.06.2024
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:15
2024-06-27T15:15
2024-06-27T15:20
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 15.07 мск в четверг."Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах
Развожаев предупредил жителей Севастополя об угрозе и призвал укрыться в убежище