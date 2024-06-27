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Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах - РИА Новости, 27.06.2024
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15:15 27.06.2024 (обновлено: 15:20 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/razvozhaev-1955873706.html
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах - РИА Новости, 27.06.2024
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:15
2024-06-27T15:20
севастополь
михаил развожаев
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах.Воздушная тревога была объявлена в городе в 15.07 мск в четверг."Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955851532.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Россия
Развожаев призвал жителей Севастополя укрыться в бомбоубежищах

Развожаев предупредил жителей Севастополя об угрозе и призвал укрыться в убежище

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о баллистической угрозе в городе, призвав всех принять меры безопасности и укрыться в убежищах.
Воздушная тревога была объявлена в городе в 15.07 мск в четверг.
"Внимание. Угроза! Баллистика! принять меры безопасности!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасностьРоссия
 
 
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