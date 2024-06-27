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Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе - РИА Новости, 27.06.2024
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Шоубиз
 
15:05 27.06.2024 (обновлено: 15:07 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/razvod-1955869274.html
Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе
Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе - РИА Новости, 27.06.2024
Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе
Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы в четверг принял решение дать два месяца для примирения певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:05
2024-06-27T15:07
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алсу (алсу абрамова)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы в четверг принял решение дать два месяца для примирения певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову в рамках иска об их разводе, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена Денис Архипов."Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитает на примирение (и отказ от развода - ред.)", - рассказал собеседник агентства.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Развод осуществлялся через суд, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.
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алсу (алсу абрамова), москва, происшествия
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Москва, Происшествия
Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе

Адвокат: суд дал певице Алсу и супругу 2 месяца на примирение по делу о разводе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алсу с супругом Яном Абрамовым
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы в четверг принял решение дать два месяца для примирения певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову в рамках иска об их разводе, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена Денис Архипов.
"Суд отложил рассмотрение на два месяца для примирения сторон, обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения. Наша сторона рассчитает на примирение (и отказ от развода - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Развод осуществлялся через суд, так как у супругов есть несовершеннолетние дети.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара имеет троих детей.
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