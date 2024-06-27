https://ria.ru/20240627/razvitie-1955950640.html

Моор на форуме "Утро" рассказал о развитии Тюменской области

Моор на форуме "Утро" рассказал о развитии Тюменской области - РИА Новости, 27.06.2024

Моор на форуме "Утро" рассказал о развитии Тюменской области

Губернатор Александр Моор на встрече с участниками молодежного форума "Утро" обсудил перспективы развития Тюменской области и проекты, которые могут быть... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:22

2024-06-27T20:22

2024-06-27T20:22

тюменская область

александр моор

тюменская область

екатеринбург

россия

уральский федеральный университет

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 27 июн – РИА Новости. Губернатор Александр Моор на встрече с участниками молодежного форума "Утро" обсудил перспективы развития Тюменской области и проекты, которые могут быть интересны молодым людям. Форум молодежи "Утро" проходит с 22 по 28 июня в Екатеринбурге на площадке кампуса "Новокольцовский" Уральского федерального университета, в нем участвуют более тысячи представителей регионов Уральского федерального округа, в том числе 126 из Тюменской области, а также гости из других субъектов России. "Пообщались с участниками форума, с командой Тюменской области и ребятами из других регионов, в том числе из Луганской Народной Республики, из нашего подшефного Краснодона. Было много интересных вопросов. Говорили о развитии региона, о его перспективах. Обсудили спорт, беспилотные автомобили и автобусы, молодежные центры и другие темы", - написал Моор в своем Telegram-канале. На сайте областного правительства сообщается, что Александр Моор рассказал форумчанам о трех масштабных проектах – строительстве на Тобольской промышленной площадке нового завода по производству полипропилена компании "СИБУР", создании Межуниверситетского кампуса мирового уровня в рамках нацпроекта "Наука и университеты", а также о запуске промышленного технопарка "ДСК-500", который станет центром передовых исследований и разработок для нефтегазовой отрасли. Также губернатор поделился с участниками форума своим опытом решения управленческих задач. Резюмируя итоги встречи, Моор отметил, что с молодыми людьми интересно, они генерируют свежие идеи, с оптимизмом смотрят в будущее, где можно реализовать себя, задача властей – "сделать это будущее осязаемым и комфортным".

https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html

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александр моор, тюменская область, екатеринбург, россия, уральский федеральный университет, сибур холдинг