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Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта - РИА Новости, 27.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/razrabotki-1955792966.html
Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта
Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта - РИА Новости, 27.06.2024
Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта
Шесть столичных производителей с помощью поддержки центра "Моспром" поучаствовали в бизнес-миссии в Египте, где провели свыше 80 очных и онлайн-встреч с... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:00
2024-06-27T11:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
египет
латинская америка
снг
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шесть столичных производителей с помощью поддержки центра "Моспром" поучаствовали в бизнес-миссии в Египте, где провели свыше 80 очных и онлайн-встреч с иностранными партнерами, сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В рамках бизнес-миссии в Египет, организованной центром "Моспром", столичные компании по выпуску интраокулярных линз, биоимпендасных анализаторов и систем распознавания лиц представили свои разработки в Каире. Суммарно московские промышленники провели более 80 очных и онлайн-встреч с египетскими партнерами", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.В рамках проведения переговоров компании обозначили ряд перспективных направлений для сотрудничества. Одно из них – локализация продукции компании по выпуску интраокулярных линз на рынке Египта. Иностранные медклиники и дистрибьюторы медоборудования готовы запустить пилотный проект по использованию интраокулярных линз столичного производства для оценки спроса.Технологии компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовали дистрибьютора аудио- и видеорешений для местных торговых центров. Компании договорились о тестовом периоде использования программного обеспечения для распознавания лиц и видеоаналитики с дальнейшей реализацией проектов.По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, решения компании в области компьютерного зрения открывают новые возможности для повышения безопасности и эффективности в различных секторах – от ритейла и финансового сектора до промышленности и медицины."Мы рады, что технология VisionLabs вызвала интерес у египетских партнеров, и готовы к дальнейшему сотрудничеству для совместного развития и внедрения ИИ-решений на данном рынке", — сказал Марков.Московская организация, занимающаяся производством многофункциональных физиотерапевтических комплексов подводной вакуумной терапии будет сотрудничать с дистрибьютором медоборудования. Товары столичной компании в течение тестового периода будут поставлены в местные спа-салоны или медучреждения. После окончания тестового периода компании рассмотрят варианты локализации производства и дистрибуции в Египте.Импульсные ксеноновые ультрафиолетовые установки для дезинфекции от столичного предприятия привлекли внимание египетских дистрибьюторов. Организация планирует вести сотрудничество в сфере здравоохранения в части оказания комплексных услуг по стерилизации помещений местным клиникам.За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Также в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
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москва, владислав овчинский, египет, латинская америка, снг
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Египет, Латинская Америка, СНГ

Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта

© Фото : Пресс-служба ДИППСтоличные промышленники представили свои разработки в Египте
Столичные промышленники представили свои разработки в Египте - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шесть столичных производителей с помощью поддержки центра "Моспром" поучаствовали в бизнес-миссии в Египте, где провели свыше 80 очных и онлайн-встреч с иностранными партнерами, сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В рамках бизнес-миссии в Египет, организованной центром "Моспром", столичные компании по выпуску интраокулярных линз, биоимпендасных анализаторов и систем распознавания лиц представили свои разработки в Каире. Суммарно московские промышленники провели более 80 очных и онлайн-встреч с египетскими партнерами", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.
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26 июня, 14:13
В рамках проведения переговоров компании обозначили ряд перспективных направлений для сотрудничества. Одно из них – локализация продукции компании по выпуску интраокулярных линз на рынке Египта. Иностранные медклиники и дистрибьюторы медоборудования готовы запустить пилотный проект по использованию интраокулярных линз столичного производства для оценки спроса.
Технологии компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовали дистрибьютора аудио- и видеорешений для местных торговых центров. Компании договорились о тестовом периоде использования программного обеспечения для распознавания лиц и видеоаналитики с дальнейшей реализацией проектов.
По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, решения компании в области компьютерного зрения открывают новые возможности для повышения безопасности и эффективности в различных секторах – от ритейла и финансового сектора до промышленности и медицины.
"Мы рады, что технология VisionLabs вызвала интерес у египетских партнеров, и готовы к дальнейшему сотрудничеству для совместного развития и внедрения ИИ-решений на данном рынке", — сказал Марков.
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25 июня, 11:13
Московская организация, занимающаяся производством многофункциональных физиотерапевтических комплексов подводной вакуумной терапии будет сотрудничать с дистрибьютором медоборудования. Товары столичной компании в течение тестового периода будут поставлены в местные спа-салоны или медучреждения. После окончания тестового периода компании рассмотрят варианты локализации производства и дистрибуции в Египте.
Импульсные ксеноновые ультрафиолетовые установки для дезинфекции от столичного предприятия привлекли внимание египетских дистрибьюторов. Организация планирует вести сотрудничество в сфере здравоохранения в части оказания комплексных услуг по стерилизации помещений местным клиникам.
За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Также в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
Столичные предприятия, выпускающие мебель - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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24 июня, 12:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЕгипетЛатинская АмерикаСНГ
 
 
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