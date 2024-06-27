https://ria.ru/20240627/razrabotki-1955792966.html

Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта

Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта - РИА Новости, 27.06.2024

Столичные компании представили свои разработки партнерам из Египта

Шесть столичных производителей с помощью поддержки центра "Моспром" поучаствовали в бизнес-миссии в Египте, где провели свыше 80 очных и онлайн-встреч с... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:00

2024-06-27T11:00

2024-06-27T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

египет

латинская америка

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955794708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae6d5518bf2e94904b90b879f811a984.jpg

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шесть столичных производителей с помощью поддержки центра "Моспром" поучаствовали в бизнес-миссии в Египте, где провели свыше 80 очных и онлайн-встреч с иностранными партнерами, сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В рамках бизнес-миссии в Египет, организованной центром "Моспром", столичные компании по выпуску интраокулярных линз, биоимпендасных анализаторов и систем распознавания лиц представили свои разработки в Каире. Суммарно московские промышленники провели более 80 очных и онлайн-встреч с египетскими партнерами", - цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.В рамках проведения переговоров компании обозначили ряд перспективных направлений для сотрудничества. Одно из них – локализация продукции компании по выпуску интраокулярных линз на рынке Египта. Иностранные медклиники и дистрибьюторы медоборудования готовы запустить пилотный проект по использованию интраокулярных линз столичного производства для оценки спроса.Технологии компьютерного зрения от ИИ-разработчика VisionLabs заинтересовали дистрибьютора аудио- и видеорешений для местных торговых центров. Компании договорились о тестовом периоде использования программного обеспечения для распознавания лиц и видеоаналитики с дальнейшей реализацией проектов.По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, решения компании в области компьютерного зрения открывают новые возможности для повышения безопасности и эффективности в различных секторах – от ритейла и финансового сектора до промышленности и медицины."Мы рады, что технология VisionLabs вызвала интерес у египетских партнеров, и готовы к дальнейшему сотрудничеству для совместного развития и внедрения ИИ-решений на данном рынке", — сказал Марков.Московская организация, занимающаяся производством многофункциональных физиотерапевтических комплексов подводной вакуумной терапии будет сотрудничать с дистрибьютором медоборудования. Товары столичной компании в течение тестового периода будут поставлены в местные спа-салоны или медучреждения. После окончания тестового периода компании рассмотрят варианты локализации производства и дистрибуции в Египте.Импульсные ксеноновые ультрафиолетовые установки для дезинфекции от столичного предприятия привлекли внимание египетских дистрибьюторов. Организация планирует вести сотрудничество в сфере здравоохранения в части оказания комплексных услуг по стерилизации помещений местным клиникам.За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Также в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240626/tovarooborot-1955574409.html

https://ria.ru/20240625/kursy-1955258650.html

https://ria.ru/20240624/moskva-1955009530.html

москва

египет

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, египет, латинская америка, снг