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В Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови
В Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови - РИА Новости, 27.06.2024
В Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови
В больнице Кончаловского в Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальному развитию... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:03
2024-06-27T09:03
2024-06-27T09:05
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анастасия ракова
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больнице Кончаловского в Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова. "Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях… Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента", - рассказала Ракова. В пресс-службе добавили, что молодой человек впервые пришел сдавать кровь в рамках донорской акции. Во время первичного обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Однако более глубокое тестирование показало, что антиген D у донора присутствует, но точный фенотип определить невозможно. В таких особых случаях для установления резус-статуса требуются молекулярно-генетические исследования. "В отделении трансфузиологии городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского создан реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая и очень редкие. Сегодня в криобанке хранится более 190 доз крови с редким фенотипом… Ежегодно здесь заготавливают более 7 тонн крови", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230916/donorstvo-1896614723.html
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общество, москва, анастасия ракова , наука
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Наука, Наука
В Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови
В больнице Кончаловского выявили донора с вариантным резус-фактором крови
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В больнице Кончаловского в Москве выявили донора с вариантным резус-фактором крови, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.
«
"Столичный банк крови способен удовлетворить потребности в самых разных случаях… Ранее не зарегистрированный фенотип резус-фактора, который выявили у москвича, может в будущем спасти жизни. Ведь при трансфузии крайне важно учитывать не только группу крови, но и вариант резус-фактора донора и реципиента", - рассказала Ракова.
В пресс-службе добавили, что молодой человек впервые пришел сдавать кровь в рамках донорской акции. Во время первичного обследования выяснилось, что у него вторая группа крови и D-отрицательный статус, то есть резус-фактор. Однако более глубокое тестирование показало, что антиген D у донора присутствует, но точный фенотип определить невозможно. В таких особых случаях для установления резус-статуса требуются молекулярно-генетические исследования.
"В отделении трансфузиологии городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского создан реестр, в котором зарегистрировано более 41 тысячи доноров с разными фенотипами антигенов эритроцитов, включая и очень редкие. Сегодня в криобанке хранится более 190 доз крови с редким фенотипом… Ежегодно здесь заготавливают более 7 тонн крови", - отметили в пресс-службе.