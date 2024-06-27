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Система ПВО сбила два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 27.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 27.06.2024 (обновлено: 13:17 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/pvo-1955834441.html
Система ПВО сбила два украинских МиГ-29
Система ПВО сбила два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 27.06.2024
Система ПВО сбила два украинских МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:13
2024-06-27T13:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ в минувшие сутки поразили скопления живой силы и военную технику противника в 117 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html
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украина, россия, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Система ПВО сбила два украинских МиГ-29

Минобороны: системы ПВО сбили два украинских МиГ-29 и 62 беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ в минувшие сутки поразили скопления живой силы и военную технику противника в 117 районах.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМиГ-29БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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