https://ria.ru/20240627/pvo-1955834441.html

Система ПВО сбила два украинских МиГ-29

Система ПВО сбила два украинских МиГ-29 - РИА Новости, 27.06.2024

Система ПВО сбила два украинских МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T13:13

2024-06-27T13:13

2024-06-27T13:17

специальная военная операция на украине

украина

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миг-29

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 62 беспилотника, 4 ракеты Patriot, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 беспилотных летательных аппарата, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США и два реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ в минувшие сутки поразили скопления живой силы и военную технику противника в 117 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 615 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 26704 беспилотных летательных аппарата, 533 зенитных ракетных комплекса, 16439 танков и других боевых бронированных машин, 1356 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23008 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240624/vsu-1955102128.html

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Кирилл Волков

украина, россия, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины